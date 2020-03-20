Мухтар Джакишев вышел на свободу

Семей. 19 марта. Kazakhstan Today - 19 марта постановление об условно-досрочном освобождении экс-главы "Казатомпрома" Мухтара Джакишева вступило в законную силу, и он вышел на свободу, передает Kazakhstan Today.

Джакишев был задержан в мае 2009 года по обвинению в растрате вверенного государством имущества в виде долей в крупнейших урановых месторождениях Казахстана и в присвоении вверенного имущества в крупном размере. В марте 2010 года он был признан виновным по статьям 176 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и 311 (Получение взятки) УК РК и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и лишением права занимать в течение 7 лет государственные должности.

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