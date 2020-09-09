Музеи, библиотеки и зоопарк Алматы работают в штатном режиме

Алматы. 8 сентября. Kazakhstan Today - В связи со смягчением карантина, согласно постановлению главного санитарного врача города Алматы, Жандарбека Бекшина с 1 сентября в городе начали работать в обычном режиме музеи, библиотеки и зоопарк, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы акима Алматы, АКГКП "Объединение музеев города Алматы" (Музей Алматы, Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа, Музей Д. А. Кунаева, Мемориальный музей Н. Тлендиева, Литературно-мемориальный музейный комплекс С. Муканова и Г. Мусрепова, Мультимедийный центр традиционной музыки, Музейный комплекс Райымбека батыра) работает в обычном режиме ежедневно с 10.00 до 19.00. Понедельник - санитарный день.

В ведомстве отметили, что в Музее народных музыкальных инструментов имени Ыхласа открылись новые залы музыкальных инструментов Азии и Европы.

Во время карантина в Алматинском зоопарке появились на свет жирафенок, зебренок, жеребенок лошади Пржевальского, олененок, сайгачата, верблюжонок, японский журавлик, эму и многие другие. Всего более ста малышей от разных видов птиц и зверей! Все малыши находятся на экспозиции со своими родителями. Зоопарк возобновил работу в обычном режиме ежедневно с 09.00 до 19.00. Кассы закрываются на один час раньше закрытия", - проинформировали в акимате.

Городские библиотеки также начали работу в обычном режиме с 09.00 до 20.00. Книги можно забирать домой на 15 дней. Централизованной библиотечной системой проводится много других мероприятий в режиме онлайн, в частности, в октябре планируется проведение международной конференции в режиме онлайн, посвященной 125-летию детского писателя С. Бегалина.

Вход в культурные объекты строго в защитных масках с соблюдением социальной дистанции", - заключили в акимате.

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