02.01.2024, 15:26 52511
На 17 участках республиканских трасс введено ограничение движения из-за непогоды
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости, гололед) вводится ограничение движения транспорта на 17 участках автодорог республиканского значения в 5 областях, сообщает "КазАвтоЖол".
По данным "КазАвтоЖол" перекрыты участки трасс в следующих областях:
Акмолинская область - 2 участка.
По трассе Екатеринбург - Алматы - участок от ПВП Жибек жолы до границы Карагандинской области.
По трассе Астана - Кабанбай батыр - Нура - Темиртау - от поселка Кабанбай батыр до границы Карагандинской области.
Жетысуская область - 1 участок на трассе Ушарал - Достык - от станции Коктума до станции Достык.
Карагандинская область - 11 участков.
По трассе Екатеринбург - Алматы - участки от села Новостройка до поселка Аксу-Аюлы, от Пришахтинска до села Новостройка, от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау.
По трассе Кызылорда - Павлодар - участки от границы Улытауской области до поселка Топар, от Караганды до границы Павлодарский области.
По трассе Калкаман - Баянаул - Умиткер - Керней - Ботакара - от поселка Ботакара до границы Павлодарской области.
По трассе Бастау - Актау - Темиртау - от села Бастау до Темиртау.
По трассе Караганда - Аягоз - Бугаз - от Караганды до города Каркаралы.
По трассе Екатеринбург- Алматы - от поселка Аксу-Аюлы до Балхаша, от Караганды до Темиртау
По трассе Астана - Кабанбай батыр - Нура - Темиртау - от границы Акмолинской области до Темиртау.
Павлодарская область- 2 участка
По трассе Калкаман - Баянаул - Умиткер - Керней - Ботакара - от поселка Баянаул до границы Карагандинской области.
По трассе Кызылорда - Павлодар - от границы Карагандинской области до поселка Шидерты.
Улытауская область - 1 участок по трассе Кызылорда - Павлодар от поселка до границы Карагандинской области.
По данным Polisia.kz 2 января в 13.20 на трассе автодороги Алматы - Екатеринбург произошло ДТП с участием сразу семи автомобилей.
Отмечается, что пострадавших нет, однако транспортные средства получили повреждения.
Данные транспортные средства проехали в сторону Карагандинской области до закрытия дороги из-за ухудшения погодных условий. В районе поселка Ошаганды при нулевой видимости столкнулись с впереди идущими автомашинами", - сообщил командир батальона ПП ДП Карагандинской области Бекзат Саулембаев.
МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.
Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий, необходимо воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния.
За прошедшие сутки силами МЧС Казахстана совершен 221 выезд, из них на пожары и случаи горения 111, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы 109. При которых спасено и эвакуировано 54 человека", - проинформировали в пресс-службе МЧС.
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02.01.2024, 09:30 66141
Четыре дополнительных поезда запустили в Астану из-за непогоды Дополнено
Фото: КТЖ
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Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Пассажирские перевозки" на 2 января назначает 4 дополнительных пригородных поезда для перевозки граждан по направлениям Кокшетау, Курорт Боровое, Атбасар, Павлодар, в связи с возможным введением ограничений движения автотранспорта из-за непогоды.
По данным нацперевозчика, 2 января текущего года дополнительно назначены следующие пригородные поезда:
- в Атбасар из Астаны отправляется в 8.38 электропоезд №6803/6804. Для пассажиров будет предоставлено 274 посадочных места. В обратном направлении поезд отправится в тот же день из Атбасара в 14.40.
- в Кокшетау из Астаны отправится в 17.00 электропоезд №6805/6806 Астана - Боровое - Кокшетау (376 посадочных мест). В обратном направлении поезд отправится из Кокшетау в 22.35.
- в Астану из Павлодара отправится в 11.57 электропоезд №7509 (376 посадочных мест). Электропоезд прибудет в Астану в 14.49.
- до станции Курорт Боровое продлят движение электропоезда №7553/7556 Караганда - Астана (наименование №6811/6812 "Астана -Курорт Боровое"). Он отправится из Астаны в 10.10. Для пассажиров будет предоставлено 276 посадочных мест. В обратном направлении поезд отправится из Борового в 14.48.
Продажа билетов на дополнительные пригородные поезда открылась вечером 1 января.
В целом к новогодним праздникам - с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года - за счет назначения нацперевозчиком дополнительных поездов и прицепных вагонов организовано 20 тыс. дополнительных мест. Всего за последние 2 дня дня дополнительно было перевезено более 4 тысяч пассажиров", - сказано в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
Учитывая возможное резкое увеличение пассажиропотока на вокзалах и поездах, АО "Пассажирские перевозки" рекомендует гражданам планировать свои поездки с учетом погодных условий и просит отнестись с пониманием к принимаемым мерам, направленным на обеспечение безопасности пассажиров.
Билеты можно приобрести на сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах.
Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру "1433", Телеграмм бот "KTZH_PP_BOT", а также на официальном инстаграм-аккаунте АО "Пассажирские перевозки" @jolaushylar_tasymaly.
Дополнено 02.01.2024, 12.30
По данным "КазАвтоЖол" в четырех областях РК введено ограничение движения транспорта на семи участках автодорог республиканского значения.
В Акмолинской области закрыт участок на трассе Екатеринбург - Алматы от участка ПВП Жибек жолы до границы Карагандинской области.
В Жетысуской области закрыт участок трассы Ушарал - Достык от станции Коктума до станции Достык.
В Карагандинской области закрыты три участка на трассе Екатеринбург - Алматы: от села Новостройка до поселка Аксу-Аюлы, от Пришахтинска до села Новостройка, от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау. Также закрыт участок трассы Кызылорда - Павлодар от границы Улытауской области до поселка Топар.
В Улытауской области закрыт участок трассы Кызылорда - Павлодар от поселка Атасу до границы Карагандинской области.
Отмечается, что ограничение действует для всех видов автотранспорта
02.01.2024, 08:00 164221
Опрос КТ: свыше 70% респондентов считают необходимым запретить фейерверки в жилых массивах Эксклюзив КТ
Фото: Акимат Алматы
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительным результатам опроса, подавляющее большинство респондентов считают необходимым наложить запрет на использование фейерверков в местах проживания людей, жилых массивах, вблизи больничных комплексов, домов престарелых и около кладбищ.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос. Респондентам предлагается ответить на вопрос: "Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?"
71% участников опроса ответили: "Да, фейерверки следует запретить полностью"; 11% выбрали ответ: "Необходимо разрешить использование пиротехники только на городских площадях, в ТРЦ и офисных центрах"; 14% считают, что фейерверки необходимо взрывать везде и ограничения не нужны, и 4% участников опроса выбрали ответ: "Мне все равно".
Таким образом, подавляющее большинство респондентов высказались в пользу использования пиротехники в специально отведенных местах: на городских площадях, на территориях ТРЦ и в офисных центрах, в рекреационных зонах, на стадионах с обязательным привлечением пожарных, медицинских и правоохранительных служб.
Напомним, фейерверки оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Фейерверки неэкологичны на протяжении всего своего существования, сообщает recyclemag.ru.
Химический состав фейерверков содержит: уголь, селитру (нитрат калия), серу, порох, хлорат калия (другое название бертолетовая соль), а также мелкие металлические стружки. Именно соли металлов оказывают непосредственное влияние на цвет вспышки и визуальный эффект. Отмечается, что при взрывании фейерверки выделяют тяжелые металлы, алюминий, нитрат бария, соединения меди, перечислять можно долго. К коктейлю из тяжелых металлов можно смело добавлять мелкодисперсную пыль и окислители.
Перхлораты - химические соединения, которые способствуют окислению взрывчатых веществ, нарушают работу щитовидной железы. Частички пыли наносят вред дыхательной и сердечно-сосудистой системам. Во время праздников концентрация этих веществ в крупных городах превышает норму более чем в десять раз. Кроме того, оглушительный шум фейерверков губителен как для диких, так и для домашних животных.
Грохот безмерно пугает диких и домашних животных, приводя их предсмертное состояние. В панике животные выбегают на автотрассы и гибнут под колесами машин. В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY заведующий лабораторией териологии и руководитель Центра мониторинга снежного барса Института зоологии КН МНиВО РК Алексей Грачев, говоря о влиянии громких звуков, издаваемым фейерверками, на диких животных, подчеркнул, что они испытывают колоссальный стресс.
По громкости взрывы пиротехники достигают 150-170 децибел, сообщает greenbelarus.info. Звуки на уровне выше 85 децибел при длительном воздействии могут быть опасны для слуха человека, а 120-140 децибел - порог болевого ощущения.
Также звуки взрывов, вспышки света и запах пороха могут вызывать у людей нежелательные воспоминания и ассоциации. Несмотря на популярность пиротехники, эти изделия могут привести к слепоте, потере слуха, изувечению, и каждый год мы узнаем о все новых случаях получения травм.
20 декабря начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Алматы Данияр Жусупов сообщил, что в новогодние праздники ежегодно происходит в среднем 13 пожаров. При этом около 20% возгораний от общего числа происходят по причине использования пиротехнических изделий. За последние 5 лет произошло 67 пожаров, 9 из которых по причине использования пиротехники.
В эту новогоднюю ночь также не обошлось без пожаров. В частности, в микрорайоне Нурсая Атырау загорелся жилой многоэтажный дом, а в Павлодаре из-за пиротехники загорелся балкон.
Спасатели МЧС работали в усиленном режиме. Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана было совершено 163 выезда. За сутки произошло более 90 пожаров. Также поступило около 70 вызовов на поисковые и аварийно-спасательные работы.
01.01.2024, 16:55 98216
Сколько будут платить казахстанцы за документы с 2024 года
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года госпошлина за выдачу паспорта гражданина РК объемом 24 страницы (для детей до 16 лет) составит 4 МРП (14 768 тенге), 48 страниц (для взрослых) - 12 МРП (44 304 тенге).
За выдачу удостоверения личности гражданина РК в связи с его утратой в течение года более двух раз гражданин должен будет заплатить 1 МРП (3692 тенге).
Госпошлина за стандартный паспорт гражданина РК (объемом 36 страниц) по-прежнему будет составлять 8 МРП (29 536 тенге).
Без изменений остается госпошлина за выдачу удостоверения личности гражданина РК - 0,2 МРП (738,4 тенге).
От уплаты госпошлины освобождаются:
- герои Советского Союза, герои социалистического труда;
- лица, награжденные орденами Славы трех степеней и Трудовой Славы трех степеней, "Алтын Қыран", "Отан", удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi";
- многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня", награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күмiс алқа";
- ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ;
- лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью;
- престарелые, проживающие в медико-социальных учреждениях общего типа для престарелых и лиц с инвалидностью, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении, проживающие в детских домах или интернатах;
- граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.
Напомним, МРП в этом году будет составлять 3692 тенге.
Ранее сообщалось, что МВД совместно с заинтересованными госорганами запущен новый пилотный проект по присвоению детям ИИН сразу после рождения.
01.01.2024, 16:35 98036
С 1 января иностранцы обязаны проходить дактилоскопическую регистрацию в РК
Фото: Polisia.kz
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января иностранцы обязаны проходить дактилоскопическую регистрацию, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
С 1 января 2024 года дактилоскопическая регистрация иностранцев и лиц без гражданства (достигших 16-летнего возраста) станет обязательной процедурой при оформлении следующих документов для пребывания:
- Разрешение постоянное проживание в Республике Казахстан;
- Вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;
- Удостоверение лица без гражданства или для его восстановления, замены;
- Разрешение на временное проживание;
- Визы Республики Казахстан (первично получаемые и продлеваемые на территории в Республике Казахстан);
- Удостоверение лица, ищущего убежище;
- Удостоверение беженца;
- Проездного документа беженца.
Лица, подлежащие выдворению либо возвращаемые в порядке реадмиссии (согласно заключенных международных соглашений), также будут проходить дактилоскопическую регистрацию. При прохождении дактилоскопической регистрации иностранцы или лица без гражданства должны иметь документ, удостоверяющий личность, при его отсутствии справку о подтверждении и направлении на дакторегистрацию.
Отказ от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации согласно статьи 443-1 Кодекса об административных правонарушениях РК влечет административную ответственность в виде выдворения из страны", - отметили в МВД.
Дактилоскопическая регистрация производится в подразделениях миграционной службы по месту пребывания. Поэтому иностранцам настоятельно рекомендуется соблюдать законодательство Республики Казахстана по вопросам дактилоскопической регистрации.
Отмечается, что для граждан Республики Казахстан при получении удостоверений личности и паспортов РК предусмотрена добровольная дакторегистрация с согласия гражданина.
С адресами подразделений миграционной службы для прохождения дактилоскопической регистрации можно ознакомиться здесь.
01.01.2024, 16:04 99646
Как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году.
На Новый год официальными выходными являются 1, 2 января 2024 года, они выпадают на понедельник и вторник.
7 января в Казахстане отмечается Рождество. В этом году праздник выпадает на воскресенье, переноса отдыха на другой день не будет.
Зимние каникулы для школьников продлятся 10 дней - с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно.
В марте отмечается 8 Марта и Наурыз. На 8 Марта казахстанцев ждет три дня отдыха - 8, 9 и 10 марта при пятидневной рабочей неделе и два дня - при шестидневной.
На Наурыз казахстанцы отдохнут пять дней: 21, 22, 23, 24 и 25 марта.
В мае отмечается:
- Праздник единства народа Казахстана - 1 мая (среда);
- День защитника Отечества - 7 мая (вторник);
- День Победы - 9 мая (четверг).
В июне дополнительно отдыхаем один день: первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, выпадает на 17 июня, понедельник.
День столицы - 6 июля 2024 года является государственным праздником, в 2024 году выпадает на субботу, что дает 1 дополнительный выходной и сокращенную рабочую неделю за счет переноса выходного дня на понедельник. В общей сложности отдыхаем: 6, 7 и 8 июля при пятидневной рабочей неделе и два дня - при шестидневной.
В августе 2024 года отмечается День Конституции - 30 августа, является государственным праздником. В 2024 году 30 августа выпадает на пятницу, что подарит казахстанцам дополнительный день отдыха.
В октябре отмечается День Республики. В этот праздник казахстанцев ждет три дня выходных: 25, 26 и 27 октября.
В декабре казахстанцы будут дополнительно отдыхать только на День Независимости - 16 декабря 2024 года, который выпадает на понедельник, а значит: 14, 15, 16, декабря 2024 года будут выходными при пятидневной рабочей неделе.
01.01.2024, 13:30 104591
Обязательная установка спецзнака на автомобилях на газе введена в Казахстане
Знак представляет собой равносторонний треугольник желтого цвета с каймой черного цвета с восклицательным знаком и надписью GAS
Фото: МТИ РК
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года вводится обязательная установка специального знака на автомобилях с газобаллонным оборудованием.
Знак представляет собой равносторонний треугольник желтого цвета с каймой черного цвета с восклицательным знаком и надписью GAS. Он должен быть установлен так, чтобы при въезде в закрытые паркинги автомобиль был легко узнаваем.
Переоборудование на газ не всегда проводится с соблюдением всех требований безопасности. К сожалению, иногда такие транспортные средства являются потенциально опасными для наших граждан. В связи с чем, въезд транспортных средств, переоборудованных на газ, на закрытые стоянки запрещен. Именно для идентификации таких автомобилей и администрирования таких запретов введен специальный знак", - сказал председатель Комитета технического регулирования и метрологии Куаныш Еликбаев.
01.01.2024, 12:38 105781
В новогоднюю ночь в Казахстане родилось почти 200 малышей
Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничную ночь, зарегистрировано в Туркестанской области
Фото: Минздрав РК
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В новогоднюю ночь в родильных домах Казахстана родился 191 ребенок, 101 мальчик и 90 девочек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничную ночь, зарегистрировано в Туркестанской области - 38 ребенка, на втором месте - Шымкент, где родилось 23 ребенка и в Алматы 22 семей отмечали пополнение.
В столице республики в новогоднюю ночь появились на свет 10 малышей.
Напомним, в 2023 году численность населения Казахстана достигла 20 миллионов человек. В новогоднем поздравлении президент Казахстана отметил, что рост населения - залог мощи и процветания государства.
01.01.2024, 11:39 79071
Соцвыплаты в Казахстане: что изменилось с 1 января
Помимо увеличения существующих пособий, появилась новая соцвыплата
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января этого года в Казахстане появится новая соцвыплата, а также будет увеличен размер существующих пособий.
Законом о республиканском бюджете на 2024-2026 годы предусмотрено повышение с 1 января 2024 года всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты на 7% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии - на 9%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.
Средний размер совокупной пенсии из бюджета (без учета выплат из ЕНПФ) в 2024 году составит 130 414 тенге (в 2023 году - 120 838 тенге).
Кроме того, по поручению главы государства начиная с 2023 года в течении пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной - до 120%.
С 1 января 2024 года минимальный размер базовой пенсии будет повышен с 60% до 65% от прожиточного минимума, что составит 28 215 тенге, максимальный размер со 100 до 105 % от прожиточного минимума, что составит 45 578 тенге.
Несколько примеров увеличения размеров государственных пособий с 1 января 2024 года:
- пособие на рождение 1, 2, 3-го ребенка увеличатся со 131 100 до 140 296 тенге, на рождение 4 и более ребенка - с 217 350 до 232 596 тенге;
- пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с 4 детьми с 55 304 до 59 183 тенге, с 10 детьми - со 138 000 до 147 680 тенге;
- пособие для лиц с инвалидностью I группы будет увеличено с 89 248 до 95 496 тенге, II группы - с 71 398 до 76 397 тенге, III группы - с 48 681 до 52 089 тенге.
Также на 7% будут увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.
Как отметили в Минтруда и соцзащиты населения, размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.
С 1 января вводятся спецвыплаты для работников вредных производств
Выплата спецпособия предусмотрена с 55 лет и до достижения пенсионного возраста.
Специальная социальная выплата (ССВ) будет состоять из четырех источников выплат, одним из которых является специальное профессиональное государственное пособие, выплачиваемое из республиканского бюджета. Также при назначении выплат будут учитываться вклад в развитие отраслей и степень урона здоровью работника.
Ввести новые соцвыплаты работникам вредных производств, в частности шахтерам, поручил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
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Ваше мнение
Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?