Нур-Султан. 24 октября. Kazakhstan Today - В субботу, 24 октября, на большей части Казахстана в субботу ожидаются осадки в виде дождя и снега, передает Kazakhstan Today.

Под влиянием ложбины циклона с районов Скандинавии на большей части РК пройдут осадки в виде дождя и снега, на северо-западе местами сильные. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усилится ветер, на севере - с низовой метелью. Лишь на юго-западе страны под влиянием Северо-западного антициклона сохранится погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидаются гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром - гололед.

В Актюбинской области ночью местами ожидается гололед, днем усиление ветра до 18 метров в секунду.

Местами в Жамбылской, Павлодарской областях, ночью и утром в Алматинской области ожидаются туман, в Павлодарской области - гололед.

Ночью в Кызылординской области ожидаются заморозки, 1-6 градусов.

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