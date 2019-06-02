Нур-Султан. 1 июня. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 1 июня пройдут дожди, передает Kazakhstan Today.
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части местами пройдут дожди, на северо-востоке сильные дожди, лишь в западной части РК погода без осадков. Местами по республике ожидаются грозы, усиление ветра, шквал, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Акмолинской, Павлодарской областях ожидается местами гроза, ветер 15-20 метров в секунду, днем местами шквал, возможен град.
В Северо-Казахстанской, днем Восточно-Казахстанской области местами гроза, ветер 15-20 метров в секунду, возможен град, в Северо-Казахстанской области местами шквал.
В Туркестанской, Кызылординской областях днем местами гроза, шквал, ветер 15-20 метров в секунду.
В Карагандинской области днем местами гроза.
В Костанайской области местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, ночью туман.
В Жамбылской области местами гроза, ветер 15-20 метров в секунду, возможен град.
В Алматинской области местами гроза, днем ветер 15-20 метров в секунду.
В Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях днем ожидается сильная жара.
В Актюбинской, Костанайской на большей части, а Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Как сообщалось ранее, 2-3 июня в Жамбылской, Туркестанской, Алматинской областях и прилегающих территориях города Алматы в связи с прогнозом дождей, местами сильных, ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.
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