Система Orphus

На большей части территории Казахстана ожидаются дожди

02.07.2020, 08:07 7453
Алматы. 2 июля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 2 июля ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.
 

Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части республики - местами пройдут дожди с грозами, на севере и в центре местами сильные, шквал, возможен град. Лишь на западе и юго-западе РК сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на северо-западе - туман", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
В Акмолинской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром в Костанайской области местами туман, в Северо-Казахстанской местами шквал, град. 
 
В Карагандинской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днем на юго-западе 30 метров в секунду и более. 
 
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра местами до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, утром и днем на юго-западе области – 30 метров в секунду и более, утром и днем местами – шквал. 
 
В Туркестанской области ожидается местами усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, местами шквал, град. 
 
В Алматинской области ожидается усиление ветра при грозе 15-20 метров в секунду.
 
На большей части Туркестанской Кызылординской, Жамбылской областей, местами в Алматинской, Карагандинской областях, на юге Актюбинской, на западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая