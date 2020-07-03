На большей части территории Казахстана ожидаются дожди

Алматы. 2 июля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 2 июля ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.

Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части республики - местами пройдут дожди с грозами, на севере и в центре местами сильные, шквал, возможен град. Лишь на западе и юго-западе РК сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на северо-западе - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром в Костанайской области местами туман, в Северо-Казахстанской местами шквал, град.

В Карагандинской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днем на юго-западе 30 метров в секунду и более.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра местами до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, утром и днем на юго-западе области – 30 метров в секунду и более, утром и днем местами – шквал.

В Туркестанской области ожидается местами усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.

В Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, местами шквал, град.

В Алматинской области ожидается усиление ветра при грозе 15-20 метров в секунду.

На большей части Туркестанской Кызылординской, Жамбылской областей, местами в Алматинской, Карагандинской областях, на юге Актюбинской, на западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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