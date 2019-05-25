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На большей части территории Казахстана в пятницу ожидается дождь

24.05.2019, 08:36 6211
Нур-Султан. 24 мая. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 24 мая 2019 года ожидается дождь, передает Kazakhstan Today.
 
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь, лишь в центре и на юге погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет". 
 
В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами гроза, шквал, ветер ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28, местами 30 метров в секунду и более. 
 
В Костанайской области местами ожидаются гроза, град, ветер ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Жамбылской области местами ветер 15-20 метров в секунду, утром и днем гроза, град. 
 
В Туркестанской области местами ветер 15-20 метров в секунду, утром и днем гроза, шквал. 
 
В Атырауской области местами ожидаются гроза, град. 
 
В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами гроза, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. 
 
В Восточно-Казахстанской, утром и днем в Кызылординской, днем в Актюбинской областях местами ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В Павлодарской области днем местами ожидаются гроза, усиление ветра до 18 метров в секунду. 
 
Ночью местами сохраняются заморозки в Карагандинской области 1 градус, в Восточно-Казахстанской области 3 градуса. 
 
В Кызылординской, Актюбинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
 

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