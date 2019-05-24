Нур-Султан. 23 мая. Kazakhstan Today - В трех северных регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В частности, 24 мая в Костанайской области ожидается ветер юго-западный, западный, ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Местами ожидается гроза, град, сообщили в "Казгидромете".

24-25 мая в Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, шквал, 25 мая местами град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, днем 24 мая порывы 23-28, местами 30 метров в секунду и более.

24-25 мая в Акмолинской области также ожидаются местами гроза, шквал, 25 мая местами град. Ветер 24 мая юго-западный, ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20, местами 23-28, на севере области порывы 30 метров в секунду и более. 25 мая синоптики обещают юго-западный ветер с переходом на северо-западный 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду.

В Нур-Султане днем 24, сутки 25 мая ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20, днем 25 мая временами 25 метров в секунду. 25 мая ожидаются гроза, град, шквал.

Кроме этого, ночью 24 мая в Восточно-Казахстанской области местами сохраняются заморозки 3 градуса.

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