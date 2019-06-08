На большей части территории Казахстана в пятницу ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди

Нур-Султан. 7 июня. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 7 июня 2019 года сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди, передает Kazakhstan Today.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди , местами сильные, лишь на западе и юго-западе республики - погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, пыльная буря, шквал, возможен град, на севере местами - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, шквал, возможен град, ветер ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются шквал, днем возможен град, ветер ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23 метров в секунду.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, днем возможен град, ветер местами 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Днем в Павлодарской области местами ожидаются шквал, возможен град, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидаются шквал, днем ветер 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской областях, ночью в Алматинской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду.

Днем в Кызылординской, Атырауской областях местами пыльная буря, ветер 15-20, в Кызылординской области порывы 23 метров в секунду.

В Мангистауской, Атырауской областях днем местами сохраняется сильная жара.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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