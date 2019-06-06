В ближайшие трое суток высотный циклон вызовет дожди в Казахстане

"На Казахстан с тропосферными потоками продолжает поступать влажный и прохладный воздух с районов Баренцева моря. Поэтому кратковременные грозовые дожди и порывистый ветер сохранятся в большинстве областей Казахстана", - сообщает РГП "Казгидромет".
В северной половине республики под влиянием высотного циклона местами пройдут сильные дожди. Ожидается, что температура воздуха понизится и станет на 2-5 градусов по Цельсию ниже средней многолетней. А на западные области распространяется область повышенного атмосферного давления, поэтому там без осадков и температура близка к климатической норме.
Кроме того, по информации синоптиков, в период 6-7 июня в прилегающих территориях Алматы в связи с прогнозом дождей, местами сильных, ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.
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