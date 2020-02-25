На что пожаловались Байбеку жители микрорайона Таскен в Шымкенте

Шымкент. 24 февраля. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек в рамках рабочей поездки осмотрел ряд проблемных объектов Шымкента, передает Kazakhstan Today.

В частности, Бауыржан Байбек встретился с жителями сгоревшего в июне прошлого года многоквартирного дома по улице Водопьянова. В сентябре по итогам предыдущей поездки проблемный объект был взят на партийный контроль. На данный момент частным застройщиком "Отау строй" уже возведено несколько этажей нового 85-квартирного дома, все организационные вопросы решены. Как сообщило руководство города, на ближайшем уточнении бюджета будут выделены необходимые средства для выкупа жилья пострадавшим жильцам.

По словам первого зампреда правящей партии, Nur Otan обеспечит общественный контроль до получения людьми своих долгожданных квартир. Также он поблагодарил местных меценатов и НПО за благотворительную помощь, оказанную по инициативе партии. Нуждающимся помогли с временным размещением, вещами, медикаментами, подготовкой детей к школе и другим.

Сегодня же Бауыржан Байбек вместе с новым акимом Шымкента посетил микрорайон Таскен, присоединённый к городу 5 лет назад. Более 2 тысяч домов и ряд социальных объектов здесь периодически испытывают перебои в подаче электроэнергии.

Вместе с жителями обсудили план работ по решению данной проблемы. Местным монополистом "Онтустік Жарык Транзит" уже к сентябрю запланированы проведение 39 километров новых сетей на сумму 270 млн тенге и установка 9 трансформаторов. В рамках проекта "Айкын тариф", инициированного Nur Otan для обеспечения прозрачности тарифов и качества комуслуг, будем держать данный вопрос на партийном контроле", - написал Байбек на своей странице в Facebook .





Жителями были подняты и другие волнующие их вопросы, в том числе качество дорог в микрорайоне. По информации местных властей, уже весной здесь начнется ремонт сразу нескольких улиц.

В ходе рабочей поездки Бауыржан Байбек также провел несколько встреч с активными жителями Шымкента, представителями интеллигенции, молодежи и НПО, где обсудил наиболее актуальные проблемы города, в том числе в сферах занятости, образования, здравоохранения, инженерной и дорожной инфраструктуры. Бауыржан Байбек подчеркнул, что все поднимаемые общественностью вопросы найдут свое отражение в разрабатываемой 5-летней программе развития города.

По поручению Елбасы, Лидера партии, подобные "болевые точки" мы выявляем во всех регионах для системного решения совместно с центральными и местными исполнительными органами. В этом вопросе мы надеемся на активную поддержку населения. Только вместе, путем диалога и взаимного доверия, мы сможем воплотить в жизнь предложенную президентом страны концепцию "Слышащего государства", - сказал он.

Сегодня же на внеочередной конференции председателем городского филиала был избран новый аким Шымкента Мурат Айтенов. В свою очередь, первый зампред правящей партии далее выехал с рабочей поездкой в Туркестанскую область.

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