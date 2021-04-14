На дорогах Алматы отремонтировано более 2 тыс. дефектных участков

АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - Информацию по состоянию дорог озвучил заместитель руководителя управления городской мобильности города Алматы Ернур Абжахан, передает KAZAKHSTAN TODAY

По словам Ернура Абжахана, в городе Алматы протяженность улично-дорожной сети составляет 3096,8 километра, из которых в настоящее время 298,5 километра не имеют твердого покрытия.

Спикер отметил, что к 2025 году планируется строительство 350 километров новых дорог (в 2021 году - 40,4 километра, в 2022 году- 80 километров, в 2023 году - 78,6 километра, в 2024 году - 80,6 километра и в 2025 году - 70,4 километра). А также проведение ежегодного среднего ремонта дорог протяженностью не менее 200 километров и текущего ремонта по покрытию асфальтом более 350 тыс. квадратных метров.

В настоящее время 39 бригад задействовано на проведении текущего ремонта, а также 160 единиц спецтехники и 394 рабочих. Работы ведутся на 35 улицах города", - сообщил заместитель руководителя управления.

Всего в апреле устранен 2141 дефектный участок на 242 улицах Алматы.

В планах местных исполнительных органов провести средний ремонт еще на 200 улицах протяженностью 196,5 километра, в том числе на 17 магистральных улицах города (проспект Рыскулова, проспект Суюнбая, улица Сатпаева, улица Кудерина, улица Жансугурова, проспект Райымбека, улица Яссауи, улица Шаляпина, улица Момышулы, улица Жандосова, проспект Сейфуллина, улица Курмангазы, ВОАД, ТР улица Халиуллина - Кульджинский тракт, улица Северное кольцо, улица Бурундайская, улица Татибекова) протяженностью 38,4 километра.

До конца месяца планируется начать работы по подготовительным и демонтажным работам. Завершить дорожные работы планируется до конца июля. По всем остальным улицам районного значения планируется завершить работу до конца октября", - рассказали в пресс-службе акима Алматы.

По словам спикера, управлением городской мобильности запланированы работы в 10 микрорайонах (Ужет, Шанырак-5, Самгау, Алгабас, Нуршашкан, Кайрат, Алмерек, Курамыс, Тастыбулак, Думан) общей протяженностью 149,4 километра, из которых на текущий год запланировано завершить 100 километров.

Он также доложил о строительстве 3 транспортных развязок (проспект Сейфуллина - улица Жансугурова, проспект Рыскулова - улица Емцова, улица Бухтарминская - Кульджинский тракт). Так, планируется ввести в эксплуатацию транспортную развязку на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова, а уже в 2022 году завершится строительство двух развязок по проспекту Сейфуллина - улице Жансугурова, улица Бухтарминская - Кульджинскому тракту.

В настоящее время продолжается реконструкция улицы Кунаева в микрорайоне Таусамал, где до конца мая планируется завершить физический снос выкупленных домостроений, после чего будут начаты работы по расширению проезжей части и обустройству тротуаров. Работы будут полностью завершены к сентябрю 2021 года, заключил Абжахан.

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