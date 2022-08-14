По оживленной улице Нур-Султана бродили бесхозные лошади

Фото: Polisia.kz

НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - 12 августа около 08.30 по проспекту Абылай хана на аллее были обнаружены четыре лошади, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На место прибыли сотрудники полиции, представители акимата и ветеринарной службы района, сообщает Polisia.kz

Совместными силами лошади были вывезены в пункт временного содержания безнадзорных сельскохозяйственных животных. В ходе проверки чипов лошадей в базе идентификации сельскохозяйственных животных было установлено, что они принадлежат жителю Аршалинского района Акмолинской области.

Владелец найден. В отношении него возбуждено административное производство по статьям 386 и 406 КобАП РК. Животные возвращены владельцу в целости и сохранности.

В полиции отметили, что с начала года на канал "102" поступило 306 сообщений, связанных с бесхозными животными.