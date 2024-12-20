В Казахстане запущен сбор подписей за лишение мандата депутата, инициировавшего введение единого часового пояса

Фото: Polisia.kz

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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция проверит "резиновые квартиры", чтобы привлечь к ответственности собственников жилья, сообщает - Полиция проверит "резиновые квартиры", чтобы привлечь к ответственности собственников жилья, сообщает Polisia.kz





Регистрация по месту жительства полностью автоматизирована, и зарегистрироваться можно тремя способами.





Первый способ - в любом отделении центра обслуживания населения, где достаточно иметь удостоверение личности, а также присутствие собственника жилья.





Второй - через интернет-портал электронного правительства, где гражданин может подать заявку на регистрацию, а собственник дать согласие.





Третий способ прописки реализован МВД совместно с банками БЦК, "Халык", "Каспий" и "Фридом Финанс" через мобильное приложение. При этом подтверждение личности, регистрация и согласие собственника осуществляются посредством SMS-пароля.





В МВД напомнили, что законодательством предусмотрена ответственность за проживание без документов личности, а также без регистрации по месту жительства, месту временного пребывания.





Для выявления и пресечения фактов массовой регистрации граждан по одному адресу в департаменты полиции направлено указание проверить все адреса, имеющие признаки "резиновых квартир", с целью снятия с регистрации фактически не проживающих лиц и привлечения к ответственности собственников жилья.