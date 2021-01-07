На трассе в Алматинской области ограничили движение транспорта

Талдыкорган. 6 января. Kazakhstan Today - В связи с понижением температуры воздуха до -35 вводится временное ограничение движения на автодороге Алматы - Оскемен, передает Kazakhstan Today.

По информации Алматинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" и Алматинского областного филиала ТОО "Казахавтодор", ограничение вводится с 18.00 6 января с 558-го по 615-й километры автодороги Ушарал - граница ВКО для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС-сообщениями, передаваемыми службой 112.

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