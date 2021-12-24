На трассе в Западном Казахстане введено ограничение движения

НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 23 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 985 016 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 460 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 98,
в городе Алматы - 39,
в городе Шымкенте - 8,
в Акмолинской области - 46,
в Актюбинской области - 4,
в Алматинской области - 20,
в Атырауской области - 6,
в ВКО - 22,
в Жамбылской области - 4,
в ЗКО - 10,
в Карагандинской области - 58,
в Костанайской области - 45,
в Кызылординской области - 4,
в Мангистауской области - 4,
в Павлодарской области - 48,
в СКО - 41,
в Туркестанской области - 3.
В Казахстане за сутки 686 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 956 046 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 24 декабря лечение от КВИ продолжают получать 18 404 человека (16 010 КВИ+ и 2 394 КВИ-), из них: в стационарах - 2921 пациент, на амбулаторном уровне - 15 483.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 243 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 70, на аппарате ИВЛ - 56.
По данным Минздрава, в РК с 13 марта 2020 года по 23 декабря 2021 года зарегистрировано 12 960 летальных случаев КВИ с положительным ПЦР-тестом. 22 декабря скончались три человека.
22 декабря 2021 года зафиксировано 76 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 128 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 883, летальных случаев - 5203, выздоровевших - 76 286.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
На 23 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 931 073 человека, вторым - 8 432 936.
Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 210 952, беременные женщины - 15 375, кормящие женщины - 37 653. Второй дозой: подростки - 66 775, беременные женщины - 4708, кормящие женщины - 11 896.