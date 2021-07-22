На въездах в Алматы установили 12 постов

АЛМАТЫ. 21 ИЮЛЯ - На въездах в Алматы установлены 12 постов, усилен порядок, чтобы не завозили в город скот на убой. Дежурить группы будут до 22 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Алматы празднование Курбан айта в этом году проходит онлайн. Совершить обряд жертвоприношения горожанам рекомендуют онлайн. Традиционное жертвоприношение можно сделать дистанционно, оставив заявку на сайте qurban2021.kz. Представители алматинской мечети прочтут молитву от имени заказчика, а мясо отдадут малоимущим семьям, сообщает " Хабар 24 ".

Как бы сильно пандемия ни мешала нам жить, я думаю, что жертвоприношение онлайн - самый оптимальный вариант. Во-первых, заказчик не потратит своего времени, побережет своё здоровье, оставаясь дома. А мясо с жертвоприношения нуждающимся людям доставляют волонтёры", - говорит главный имам Алматы Толеби Оспан.

Всего за несколько часов волонтёры Центральной мечети Алматы доставили жертвенное мясо 400 семьям.

Особые требования предъявляются к мясникам. Все они должны иметь сертификаты, подтверждающие их профпригодность.

Всё в рамках карантинных мер: мясники все в масках, ножи и остальные приборы дезинфицируем каждые пять минут", - сказал Асан Абиев, мясник.

784 заявки поступили на онлайн-жертвоприношение в Алматы. Представители мечети и волонтёры обещают отработать их в течение трёх дней.





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