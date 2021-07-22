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На въездах в Алматы установили 12 постов

21.07.2021 8101
АЛМАТЫ. 21 ИЮЛЯ - На въездах в Алматы установлены 12 постов, усилен порядок, чтобы не завозили в город скот на убой. Дежурить группы будут до 22 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Алматы празднование Курбан айта в этом году проходит онлайн. Совершить обряд жертвоприношения горожанам рекомендуют онлайн. Традиционное жертвоприношение можно сделать дистанционно, оставив заявку на сайте qurban2021.kz. Представители алматинской мечети прочтут молитву от имени заказчика, а мясо отдадут малоимущим семьям, сообщает "Хабар 24". 
 

Как бы сильно пандемия ни мешала нам жить, я думаю, что жертвоприношение онлайн - самый оптимальный вариант. Во-первых, заказчик не потратит своего времени, побережет своё здоровье, оставаясь дома. А мясо с жертвоприношения нуждающимся людям доставляют волонтёры", - говорит главный имам Алматы Толеби Оспан.

 
Всего за несколько часов волонтёры Центральной мечети Алматы доставили жертвенное мясо 400 семьям. 
 
Особые требования предъявляются к мясникам. Все они должны иметь сертификаты, подтверждающие их профпригодность. 
 

Всё в рамках карантинных мер: мясники все в масках, ножи и остальные приборы дезинфицируем каждые пять минут", - сказал Асан Абиев, мясник. 

 
784 заявки поступили на онлайн-жертвоприношение в Алматы. Представители мечети и волонтёры обещают отработать их в течение трёх дней.

 

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