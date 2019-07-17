На завершение строительства проблемных объектов в Нур-Султане выделено 40 млрд тенге

Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - На завершение строительства проблемных объектов в Нур-Султане в 2018 году из государственного бюджета выделили 40 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В 2018 году на завершение проблемных объектов из республиканского бюджета было выделено 40 млрд. тенге. Деньги были выделены на условиях платности, срочности и возвратности. Возврат средств предусмотрен за счет свободных площадей и/или от реализации активов", - сообщили в министерстве.

По данным, МИИР, в рамках реализации госпрограммы "Нурлы жер", постановлением акимата города Нур-Султан создана уполномоченная организация ТОО "Елорда К±рылыс Компаниясы", а также утверждён Порядок финансирования завершения проблемных объектов.

Также в министерстве разъяснили правила участия в долевом жилищном строительстве.

Долевое строительство регулируется законом РК "О долевом участии в жилищном строительстве. Долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов: 1) получение гарантии фонда гарантирования; 2) участие в проекте банка второго уровня; 3) привлечение денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома (жилого здания)", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, основные функции фонда гарантирования: предоставление гарантии застройщикам на завершение строительства жилого дома, контроль за ходом строительства объекта через инжиниринговую компанию, завершение строительства объекта и передача долей дольщикам при наступлении гарантийного случая.

В целом для получения разрешения на привлечение денег дольщиков застройщик и уполномоченная компания направляет в акимат заявление о выдаче разрешения на привлечение денег дольщиков по форме, согласно правилам, а также копии документов, подтверждающих соответствие требованиям", - отметили в МИИР.

Разрешение на привлечение денег дольщиков выдается акиматами, на весь период строительства жилого дома до ввода его в эксплуатацию.

По итогам рассмотрения документов, акимат в течение 10 рабочих дней с момента их получения выдает застройщику разрешение на привлечение денег дольщиков либо направляет письменный мотивированный отказ в выдаче разрешения. Если застройщик не соответствует нескольким требованиям закона, акимат отказывает в выдаче разрешения. В свою очередь, застройщик может повторно подать заявление на выдачу разрешения после устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе, или обжаловать его в судебном порядке", - заключили в ведомстве.

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