Наберёмся терпения: когда откроют кинотеатры в Казахстане

Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Кожахметов прокомментировал сохраняющийся запрет на открытие кинотеатров, театров, бассейнов, SPA-центров и других мест массового посещения, передает Kazakhstan Today.

К сожалению, кинотеатры относятся к таким общественным местам, где угроза передачи коронавирусной инфекции является наиболее вероятной. К нам часто обращаются бизнесмены, представители МСБ, которые владеют банными комплексами, кинотеатрами, торговыми центрами. И министр здравоохранения, и главный санитарный врач, курирующий вице-премьер и премьер-министр озабочены этой проблемой и делают все для того, чтобы найти решение, для того, чтобы дать бизнесу заработать, пытаться компенсировать те расходы, которые они понесли за последние месяцы. Но опять-таки есть четкие правила. Их придумал не Казахстан. Еще не пройдена некая точка, после которой можно было бы с уверенностью говорить о том, что можно открывать кинотеатры или SPA-центры и другие места для массового обслуживания клиентов. Поэтому, давайте подождем, наберемся терпения", - сказал Кожахметов на брифинге в СЦК .

Он отметил, что это требование санитарных врачей основано на том, что люди находятся в закрытом помещении определенное время и риск заразиться или заразить других осень высок.

Культура важна, но, извините, здоровье на первом месте", - подчеркнул Кожахметов.

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