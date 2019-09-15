Начальник отдела департамента Комитета труда, соцзащиты и миграции Шымкента осужден за взяточничество

Шымкент. 14 сентября. Kazakhstan Today - Начальник отдела "Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Шымкенту" осужден за взяточничество, передает Kazakhstan Today.

"Антикоррупционной службой города Шымкент ранее окончено досудебное расследование в отношении начальника отдела медико-социальной экспертизы №6 департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Шымкенту Д. Шегелова по подозрению в получении взятки. Д. Шегелов подозревался в получении через посредника Бектемира взятки в сумме 150 тыс. тенге от начальника медико-санитарной части Учреждения ИЧ-167/2 ДУИС по городу Шымкенту Н. Калымбетова за установление осужденному А. Захарченко, отбывающему наказание в учреждении, инвалидности 3-й группы", - сообщает Антикоррупционная служба.

13 сентября приговором Аль-Фарабийского районного суда города Шымкента к штрафам осуждены Шегелов - 4,5 млн тенге, Бектемир - 750 тыс. тенге и Калымбетов - 3 млн тенге.

Осужденные Шегелов и Калымбетов пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

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