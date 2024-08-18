17.08.2024, 20:46 34611
Начальника станции Костанай лишили должности за ненадлежащее состояние железнодорожного вокзала
Вместе с этим к дисциплинарной ответственности привлекли двух руководителей отделений вокзала
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Костанай. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки руководителей "Қазақстан темір жолы" в Костанай начальника городской железнодорожной станции освободили от должности за беспорядок на территории, рассказали в компании.
Во время рабочей поездки руководства КТЖ в Костанайский регион за неудовлетворительное состояние вокзала Костанай и прилегающей территории освобождены от должности начальник станции Костанай и заместитель директора Костанайского отделения магистральной сети по вокзальному хозяйству", - сообщили в пресс-службе КТЖ.
Вместе с этим к дисциплинарной ответственности привлекли директора Костанайского отделения грузовых перевозок и директора Костанайского отделения магистральной сети за ненадлежащее содержание хозяйств.
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18.08.2024, 11:59 12861
Оспа обезьян: Минздрав РК обновил рекомендации для казахстанских туристов
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК опубликовал рекомендации для казахстанских туристов в связи с распространением оспы обезьян.
Рекомендации касаются туристов, выезжающих в эндемичные страны по оспе обезьян.
Меры профилактики:
- Будьте внимательны при поездках в эндемичные регионы и соблюдайте все меры предосторожности.
- Перед выездом в другую страну проверьте информацию об эпидемиологической ситуации в данном регионе. Это поможет вам быть в курсе возможных рисков и принять необходимые меры предосторожности.
- Старайтесь минимизировать близкие контакты с людьми, у которых есть кожные высыпания или другие признаки заболевания.
- Используйте средства индивидуальной защиты, такие как маски и перчатки, при уходе за больными.
- Если у вас появились симптомы, избегайте контакта с другими людьми, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.
- Используйте маску и избегайте касания кожи и высыпаний. Регулярно мойте руки и обрабатывайте поверхностями, с которыми контактируете.
- При появлении симптомов, похожих на оспу обезьян, немедленно обращайтесь за медицинской помощью.
- Если в течение 21 дня после возвращения домой у вас появятся такие симптомы как сыпь, лихорадка, головная боль или увеличение лимфатических узлов, немедленно обратитесь к врачу.
- При посещении медицинского учреждения обязательно сообщите, где вы находились и с кем контактировали, чтобы врач мог правильно оценить риск и назначить соответствующее лечение или обследование.
Ранее сообщалось, что Казахстан закупил ПЦР-тесты для определения оспы обезьян.
Ранее в ВОЗ назвали оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным ВОЗ, с начала года в 109 странах было зарегистрировано 77,2 тысячи случаев оспы обезьян, 36 человек умерли от инфекции. В ВОЗ также сообщили, что им пришлось переименовать болезнь из-за давления администрации президента США Джо Байдена.
18.08.2024, 09:57 17371
В горах селеопасно: алматинцев просят отложить горные походы
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Алматы. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы обратился к алматинцам в связи с высокой опасностью схода селей в горных районах.
В соответствии с штормовым предупреждением РГП "Казгидромет" от 17 августа в связи с выпавшими осадками имеется угроза формирования селевых потоков о в бассейне рек Кіші и Үлкен Алматы. Просим не посещать горы Иле-Алатау в связи с риском возникновения селей", - предупредили в ДЧС.
Там добавили, что подразделения Казселезащиты переведены на учащенный режим наблюдений на селеопасных участках, проводятся аэровизуальные и наземные обследования, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников.
Также в ДЧС рассказали, как действовать в селеопасной обстановке:
- постоянно следить за сообщениями СМИ об обстановке в горах;
- при угрозе или внезапном селе подняться на самые высокие точки;
- не разбивать палаточный лагерь и не останавливаться на отдых вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках (дамбах) и под ними;
- покинуть селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается ливневый дождь.
Напомним, 12 августа спровоцированный ливневыми дождями сель затопил жилые дома на севере Кыргызстана.
16.08.2024, 15:33 81861
Кайрату Сатыбалды сменили тюремный срок на ограничение свободы
Фото: azattyq-ruhy.kz
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Усть-Каменогорск. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Усть-Каменогорска удовлетворил ходатайство осужденного Кайрата Сатыбалды о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания - ограничением свободы, сообщили в пресс-службе суда.
В суде напомнили, что Сатыбалды осужден за растрату вверенного имущества и причинение ущерба без цели хищения к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 10 лет. Совершенные им преступления относятся к категории средней тяжести и тяжелых. К настоящему времени он отбыл треть срока своего наказания.
В ходатайстве осужденный указал, что он положительно характеризуется, возместил по приговору причиненный ущерб, а также добровольно передал государству другие денежные средства и имущество на общую сумму более 700 млрд тенге.
Суд удовлетворил ходатайство осужденного и заменил неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы на срок 3 года 3 месяца 7 дней", - сказано в сообщении суда.
Теперь за Сатыбалды установлен пробационный контроль. В случае отсутствия постоянной работы осужденный подлежит привлечению к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания.
Напомним, в сентябре 2022 года Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы по делу о хищении средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере.
В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге, или более 500 миллионов долларов. В частности, в собственность государства переданы 2 завода, расположенные в Костанайской и Карагандинской областях, общей стоимостью около 20 млрд тенге.
В мае прошлого года Антикор сообщил о возврате Сатыбалды в доход государства $14 млн из Объединенных Арабских Эмиратов.
Весной этого года Кайрат Сатыбалды признал свою вину в отмывании денег.
16.08.2024, 15:20 82826
В Алматинской области наказали родителей, чьи дети втроем ездили на одном мопеде
Видео грубого нарушения ПДД попало в соцсети
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Конаев. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В социальные сети попало видео, снятое в Алматинской области, на котором несовершеннолетние по нескольку человек разъезжают на одном мопеде. Родители привлечены к ответственности.
15 августа в ходе мониторинга социальных сетей полицейскими установлен факт грубого нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними мопедистами в селе Каргалы Жамбылского района, сообщили глава департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.
Все правонарушители установлены сотрудниками районной полиции. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родители правонарушителей привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Мопеды водворены на спецстоянку", - рассказал глава областного ДП.
Напомним, в соответствии с поправками в Кодекс об административных правонарушениях для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств. Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории "А1". Водителям категорий "А", "В" и "С" она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения. На решение вопроса с водительскими правами будет дано также 6 месяцев. Также водители мопедов будут привлекаться к ответственности по аналогии с водителями механических транспортных средств.
16.08.2024, 14:48 84566
Жители Ауэзовского района Алматы пожаловались на частые перебои с электричеством
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Алматы. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Ауэзовского района Алматы обратились в редакцию c жалобой на частые отключения электричества.
По словам одной из жительниц района, свет часто выключают по вечерам.
Сегодня выключили днем, на какое время, не известно. А если и не отключают, напряжение скачет - свет то тусклый, то яркий. Бытовая техника, как известно, не любит таких перепадов и быстро выходит из строя. У нас нет прецедентов подачи исков на электроснабжающие компании за порчу дорогостоящих приборов. Но с этим надо что-то делать", - возмутилась алматинка.
Накануне без электричества в очередной раз остались жители микрорайона Нур Алатау. Ранее на частые отключения света пожаловались жители Турксибского района.
Стоит отметить, что алматинцы регулярно жалуются на уплотняющую застройку, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения. Аким города Ерболат Досаев заявил, что Алматы сталкивается с превышением нагрузки на инженерные сети из-за системных ошибок в проектировании и строительстве. Тем не менее массовая застройка южной столицы продолжается.
16.08.2024, 14:25 85461
Участок по Кульжинскому тракту перекроют на несколько дней из-за ремонта
Движение закроют от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской
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Алматы. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Участок дороги по Кульжинскому тракту перекроют с 16 до 21 августа из-за ремонта, проинформировали в департаменте полиции Алматы.
В связи с ремонтом и реконструкцией в период с 23.00 16 августа до 06.00 21 августа будет закрыто дорожное движение по Кульжинскому тракту от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской.
Объезд будет обеспечен в северном направлении по улицам Бухтарминской и Майлина, а в южном направлении - по улице Бухтарминской и Талгарскому тракту. Участников дорожного движения призывают заблаговременно координировать свой маршрут и с пониманием отнестись к временным ограничениям", - говорится в сообщении ведомства.
16.08.2024, 12:52 90106
Холодную воду отключат на день в нескольких районах Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В нескольких районах Алматы в связи с ремонтом водопроводной системы отключат холодную воду, сообщили в ГКП "Алматы су".
Там пояснили, что будут проводить работы по замене технологического оборудования.
Ограничения по подаче воды в дома будут введены 19 августа с 9.00 до 20.00 по следующим адресам:
- Ауэзовский район: в квадрате улиц Саина - Жандосова - Яссауи - Абая, мкр. Таугуль-3, мкр. Мамыр-1-7, мкр. Достык;
- Бостандыкский район: мкр. Орбита-1, 2, 3, 4, мкр. Хан Тенгри, квадрат улиц Малахова - Дунаевского - Навои - Жарокова;
- Наурызбайский район: квадрат улиц Шаляпина - Ашимова - Абая - Яссауи.
Временные ограничения холодного водоснабжения в названных городских секторах необходимы для обеспечения безопасности плановых работ. Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам", - обратились к алматинцам в пресс-службе компании.
Ранее президент поручил на особом контроле держать ситуацию с водоснабжением Алматы.
Напомним, жители микрорайона Ерменсай в Алматы более 40 дней просидели без воды.
Ранее жители горных районов Алматы жаловались на острую нехватку воды летом. По их мнению, застраивание предгорий жилыми комплексами привело к перенаселению и непропорциональному использованию водных ресурсов.
В частности, прошлым летом жители Наурызбайского района терпели неудобства от длительного отключение воды, тогда как в ГКП "Алматы су" их предупреждали об отключении воды только на два дня.
16.08.2024, 10:20 88276
Вынесен приговор в отношении спортивного директора футбольного клуба "Жетысу"
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Оглашен приговор в отношении спортивного директора футбольного клуба "Жетысу", сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК.
Талдыкорганским городским судом оглашен приговор в отношении спортивного директора футбольного клуба "Жетісу" Иманкулова Д.М. Он признан виновным в хищении мошенническим путем бюджетных средств в размере 5,5 млн тенге под предлогом выдачи бонуса к трудовому договору футболиста. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы", - говорится в сообщении.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?