17.08.2024, 20:46 34611

Начальника станции Костанай лишили должности за ненадлежащее состояние железнодорожного вокзала

Вместе с этим к дисциплинарной ответственности привлекли двух руководителей отделений вокзала
Костанай. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки руководителей "Қазақстан темір жолы" в Костанай начальника городской железнодорожной станции освободили от должности за беспорядок на территории, рассказали в компании.

Во время рабочей поездки руководства КТЖ в Костанайский регион за неудовлетворительное состояние вокзала Костанай и прилегающей территории освобождены от должности начальник станции Костанай и заместитель директора Костанайского отделения магистральной сети по вокзальному хозяйству", - сообщили в пресс-службе КТЖ.


Вместе с этим к дисциплинарной ответственности привлекли директора Костанайского отделения грузовых перевозок и директора Костанайского отделения магистральной сети за ненадлежащее содержание хозяйств.
 
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Теги:КостанайВокзалЖД

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18.08.2024, 11:59 12861

Оспа обезьян: Минздрав РК обновил рекомендации для казахстанских туристов

Рекомендации касаются туристов, выезжающих в эндемичные страны по оспе обезьян
Оспа обезьян: Минздрав РК обновил рекомендации для казахстанских туристов
Фото: Depositphotos
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК опубликовал рекомендации для казахстанских туристов в связи с распространением оспы обезьян.

Рекомендации касаются туристов, выезжающих в эндемичные страны по оспе обезьян.

Меры профилактики:

  • Будьте внимательны при поездках в эндемичные регионы и соблюдайте все меры предосторожности.
  • Перед выездом в другую страну проверьте информацию об эпидемиологической ситуации в данном регионе. Это поможет вам быть в курсе возможных рисков и принять необходимые меры предосторожности.
  • Старайтесь минимизировать близкие контакты с людьми, у которых есть кожные высыпания или другие признаки заболевания.
  • Используйте средства индивидуальной защиты, такие как маски и перчатки, при уходе за больными.
  • Если у вас появились симптомы, избегайте контакта с другими людьми, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.
  • Используйте маску и избегайте касания кожи и высыпаний. Регулярно мойте руки и обрабатывайте поверхностями, с которыми контактируете.
  • При появлении симптомов, похожих на оспу обезьян, немедленно обращайтесь за медицинской помощью.
  • Если в течение 21 дня после возвращения домой у вас появятся такие симптомы как сыпь, лихорадка, головная боль или увеличение лимфатических узлов, немедленно обратитесь к врачу.
  • При посещении медицинского учреждения обязательно сообщите, где вы находились и с кем контактировали, чтобы врач мог правильно оценить риск и назначить соответствующее лечение или обследование.

Ранее сообщалось, что Казахстан закупил ПЦР-тесты для определения оспы обезьян.

Ранее в ВОЗ назвали оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным ВОЗ, с начала года в 109 странах было зарегистрировано 77,2 тысячи случаев оспы обезьян, 36 человек умерли от инфекции. В ВОЗ также сообщили, что им пришлось переименовать болезнь из-за давления администрации президента США Джо Байдена.
 
18.08.2024, 09:57 17371

В горах селеопасно: алматинцев просят отложить горные походы

Подразделения Казселезащиты переведены на учащенный режим наблюдений на селеопасных участках
В горах селеопасно: алматинцев просят отложить горные походы
Алматы. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы обратился к алматинцам в связи с высокой опасностью схода селей в горных районах.

В соответствии с штормовым предупреждением РГП "Казгидромет" от 17 августа в связи с выпавшими осадками имеется угроза формирования селевых потоков о в бассейне рек Кіші и Үлкен Алматы. Просим не посещать горы Иле-Алатау в связи с риском возникновения селей", - предупредили в ДЧС.


Там добавили, что подразделения Казселезащиты переведены на учащенный режим наблюдений на селеопасных участках, проводятся аэровизуальные и наземные обследования, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников.

Также в ДЧС рассказали, как действовать в селеопасной обстановке:

  • постоянно следить за сообщениями СМИ об обстановке в горах;
  • при угрозе или внезапном селе подняться на самые высокие точки;
  • не разбивать палаточный лагерь и не останавливаться на отдых вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках (дамбах) и под ними;
  • покинуть селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается ливневый дождь.

Напомним, 12 августа спровоцированный ливневыми дождями сель затопил жилые дома на севере Кыргызстана.
 
16.08.2024, 15:33 81861

Кайрату Сатыбалды сменили тюремный срок на ограничение свободы

Осужденный возместил причиненный ущерб, а также добровольно передал государству другие денежные средства и имущество на общую сумму более 700 млрд тенге
Кайрату Сатыбалды сменили тюремный срок на ограничение свободы
Фото: azattyq-ruhy.kz
Усть-Каменогорск. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Усть-Каменогорска удовлетворил ходатайство осужденного Кайрата Сатыбалды о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания - ограничением свободы, сообщили в пресс-службе суда.

В суде напомнили, что Сатыбалды осужден за растрату вверенного имущества и причинение ущерба без цели хищения к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 10 лет. Совершенные им преступления относятся к категории средней тяжести и тяжелых. К настоящему времени он отбыл треть срока своего наказания.

В ходатайстве осужденный указал, что он положительно характеризуется, возместил по приговору причиненный ущерб, а также добровольно передал государству другие денежные средства и имущество на общую сумму более 700 млрд тенге.

Суд удовлетворил ходатайство осужденного и заменил неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы на срок 3 года 3 месяца 7 дней", - сказано в сообщении суда.


Теперь за Сатыбалды установлен пробационный контроль. В случае отсутствия постоянной работы осужденный подлежит привлечению к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания.

Напомним, в сентябре 2022 года Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы по делу о хищении средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере.

В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге, или более 500 миллионов долларов. В частности, в собственность государства переданы 2 завода, расположенные в Костанайской и Карагандинской областях, общей стоимостью около 20 млрд тенге.

В мае прошлого года Антикор сообщил о возврате Сатыбалды в доход государства $14 млн из Объединенных Арабских Эмиратов.

Весной этого года Кайрат Сатыбалды признал свою вину в отмывании денег.
 
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Теги:НаказаниеограничениеСатыбалды
16.08.2024, 15:20 82826

В Алматинской области наказали родителей, чьи дети втроем ездили на одном мопеде  

Видео грубого нарушения ПДД попало в соцсети
Конаев. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В социальные сети попало видео, снятое в Алматинской области, на котором несовершеннолетние по нескольку человек разъезжают на одном мопеде. Родители привлечены к ответственности.



15 августа в ходе мониторинга социальных сетей полицейскими установлен факт грубого нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними мопедистами в селе Каргалы Жамбылского района, сообщили глава департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.

Все правонарушители установлены сотрудниками районной полиции. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родители правонарушителей привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Мопеды водворены на спецстоянку", - рассказал глава областного ДП.


Напомним, в соответствии с поправками в Кодекс об административных правонарушениях для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств. Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории "А1". Водителям категорий "А", "В" и "С" она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения. На решение вопроса с водительскими правами будет дано также 6 месяцев. Также водители мопедов будут привлекаться к ответственности по аналогии с водителями механических транспортных средств.
 
16.08.2024, 14:48 84566

Жители Ауэзовского района Алматы пожаловались на частые перебои с электричеством

Жители переживают, что из-за скачков энергии бытовые приборы могут выйти из строя
Жители Ауэзовского района Алматы пожаловались на частые перебои с электричеством
Алматы. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Ауэзовского района Алматы обратились в редакцию c жалобой на частые отключения электричества.

По словам одной из жительниц района, свет часто выключают по вечерам.

Сегодня выключили днем, на какое время, не известно. А если и не отключают, напряжение скачет - свет то тусклый, то яркий. Бытовая техника, как известно, не любит таких перепадов и быстро выходит из строя. У нас нет прецедентов подачи исков на электроснабжающие компании за порчу дорогостоящих приборов. Но с этим надо что-то делать", - возмутилась алматинка.


Накануне без электричества в очередной раз остались жители микрорайона Нур Алатау.  Ранее на частые отключения света пожаловались жители Турксибского района.

Стоит отметить, что алматинцы регулярно жалуются на уплотняющую застройку, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения. Аким города Ерболат Досаев заявил, что Алматы сталкивается с превышением нагрузки на инженерные сети из-за системных ошибок в проектировании и строительстве. Тем не менее массовая застройка южной столицы продолжается.

 
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Теги:Отключениежалобыэлектричество
16.08.2024, 14:25 85461

Участок по Кульжинскому тракту перекроют на несколько дней из-за ремонта

Движение закроют от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской
Участок по Кульжинскому тракту перекроют на несколько дней из-за ремонта
Алматы. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Участок дороги по Кульжинскому тракту перекроют с 16 до 21 августа из-за ремонта, проинформировали в департаменте полиции Алматы.

В связи с ремонтом и реконструкцией в период с 23.00 16 августа до 06.00 21 августа будет закрыто дорожное движение по Кульжинскому тракту от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской.

Объезд будет обеспечен в северном направлении по улицам Бухтарминской и Майлина, а в южном направлении - по улице Бухтарминской и Талгарскому тракту. Участников дорожного движения призывают заблаговременно координировать свой маршрут и с пониманием отнестись к временным ограничениям", - говорится в сообщении ведомства.

 
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Теги:РемонтПерекрытиетрасса
16.08.2024, 12:52 90106

Холодную воду отключат на день в нескольких районах Алматы

Подачу воды в дома ограничат 19 августа с 9.00 до 20.00
Холодную воду отключат на день в нескольких районах Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В нескольких районах Алматы в связи с ремонтом водопроводной системы отключат холодную воду, сообщили в ГКП "Алматы су".

Там пояснили, что будут проводить работы по замене технологического оборудования.

Ограничения по подаче воды в дома будут введены 19 августа с 9.00 до 20.00 по следующим адресам:

  • Ауэзовский район: в квадрате улиц Саина - Жандосова - Яссауи - Абая, мкр. Таугуль-3, мкр. Мамыр-1-7, мкр. Достык;
  • Бостандыкский район: мкр. Орбита-1, 2, 3, 4, мкр. Хан Тенгри, квадрат улиц Малахова - Дунаевского - Навои - Жарокова;
  • Наурызбайский район: квадрат улиц Шаляпина - Ашимова - Абая - Яссауи.

Временные ограничения холодного водоснабжения в названных городских секторах необходимы для обеспечения безопасности плановых работ. Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам", - обратились к алматинцам в пресс-службе компании.


Ранее президент поручил на особом контроле держать ситуацию с водоснабжением Алматы.

Напомним, жители микрорайона Ерменсай в Алматы более 40 дней просидели без воды.

Ранее жители горных районов Алматы жаловались на острую нехватку воды летом. По их мнению, застраивание предгорий жилыми комплексами привело к перенаселению и непропорциональному использованию водных ресурсов.

В частности, прошлым летом жители Наурызбайского района терпели неудобства от длительного отключение воды, тогда как в ГКП "Алматы су" их предупреждали об отключении воды только на два дня.
 
16.08.2024, 10:20 88276

Вынесен приговор в отношении спортивного директора футбольного клуба "Жетысу"  

Он признан виновным в хищении 5,5 млн тенге бюджетных средств
Вынесен приговор в отношении спортивного директора футбольного клуба "Жетысу"
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Оглашен приговор в отношении спортивного директора футбольного клуба "Жетысу", сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК.

Талдыкорганским городским судом оглашен приговор в отношении спортивного директора футбольного клуба "Жетісу" Иманкулова Д.М. Он признан виновным в хищении мошенническим путем бюджетных средств в размере 5,5 млн тенге под предлогом выдачи бонуса к трудовому договору футболиста. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы", - говорится в сообщении.


Приговор суда не вступил в законную силу.

 

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