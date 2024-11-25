24.11.2024, 19:51 64791
Наши специалисты снимают кинокартины с глубоким смыслом - Токаев
Фото: МКИ РК
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Алматы. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялось торжественное открытие XVII международного кинофестиваля "Евразия". В честь мероприятия президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК
Поздравление зачитала министр культуры и информации РК Аида Балаева.
Это уникальный проект, который представляет нашу культуру всему миру. В этом году празднование приурочено к 110-летию со дня рождения корифея казахстанского кинематографа Шакена Айманова и 90-летию со дня создания киностудии "Казахфильм". Это имеет большое символическое значение. Кинематография призывает общественность к творчеству и креативности, обучает лучшим качествам, тем самым прививая высокую культуру всей нации. Она также укрепляет культурные связи среди абсолютно разных народностей", - говорится в поздравительном письме.
Глава государства также отметил, что в стране придается большое значение поддержке национального кинематографа.
В Казахстане ведется большая работа по развитию этой отрасли. Наши специалисты снимают кинокартины с глубоким смыслом, не отставая от старшего поколения в своем умении и мастерстве. Наши фильмы участвуют в престижных премиях по всему миру. Верю, что международный кинофестиваль "Евразия" раскроет истинные сердца и откроет путь лучшим проектам. Желаю вам много творений, которые заставят зрителя задуматься о важном и дадут духовную пищу!" - отметил президент.
Международный кинофестиваль "Евразия" пройдет с 24 по 30 ноября. В нем примут участие более 15 стран. В рамках конкурса будут продемонстрированы 12 фильмов из разных стран, представляющих три континента.
новости по теме
25.11.2024, 10:11 13451
Kazakhstan Today стал победителем международного конкурса "Хрустальный пегас - 2024"
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Алматы. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today получило приз международного конкурса профессионального мастерства для представителей СМИ "Хрустальный пегас - 2024", сообщает корреспондент агентства.
В пятницу, 22 ноября, губернатор Новгородской области Андрей Никитин поздравил победителей конкурса "Хрустальный пегас - 2024" и вручил премию за лучший журналистский материал о Новгородской области в зарубежных СМИ информационному агентству Kazakhstan Today.
В этом году конкурс стал международным, впервые на конкурс подали заявки иностранные журналисты. Также появилась новая номинация для тех, кто ведет проекты в социальных сетях", - отметил Андрей Никитин.
Всего поступило почти 150 работ по 14 номинациям. Победители конкурса получили статуэтки, дипломы и денежные вознаграждения.
Поздравляю всех победителей. Творчества, вдохновения, новых идей!" - пожелал губернатор Новгородской области.
Напомним, конкурс "Хрустальный пегас" был возрожден в 2020 году по инициативе губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Идейный вдохновитель конкурса - почетный гражданин Великого Новгорода, историк, создатель первого новгородского профессионального телеканала "Славия" Виктор Смирнов.
25.11.2024, 08:07 26436
Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник большая территория Казахстана будет находиться под влиянием обширного антициклона, в связи с чем сохранится погода без осадков, сообщили синоптики Казгидромета.
По республике ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы - туманы.
В Астане: переменная облачность, без осадков, -1, +1 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +7, +9 °C.
В Шымкенте: осадки, +13, +15 °C.
В ряде областей синоптики объявили штормовое предупреждение. В частности, в Атырауской, Кызылординской, Карагандинской, Абайской, Улытауской, Жетысуской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях ожидается сильный ветер.
Кроме того, ночью и утром в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Абайской, Костанайской, Алматинской областях и в горных районах Жамбылской и Туркестанской областей ожидается туман.
24.11.2024, 16:05 72081
В Жетысуской области ограничили движение для всех видов транспорта
Движение ограничили от станции Коктума до села Достык
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Талдыкорган. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области ограничили движение на участке трассы республиканского значения, сообщает пресс-служба "КазАвтоЖол".
24 ноября в 15.30 в Жетысуской области в связи с ухудшением погодных условий на участке трассы республиканского значения Ушарал - Достык км 84-164 (от станции Коктума до села Достык) планируется введение ограничения движения для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.
23.11.2024, 15:20 109191
В Астане нашли и привлекли к ответственности очередных вандалов
С начала года суд уже наказал свыше 270 человек
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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане продолжается активная работа по пресечению актов вандализма и нарушений общественного порядка. Полицейские нашли и привлекли к ответственности очередных вандалов, сообщает официальный сайт акимата Астаны.
Вечером 12 ноября мужчина 32 лет в здании университета ударил от злости деревянную дверь и повредил ее.
Ночью 17 ноября 37-летний гражданин, находясь в здании полиции, в дежурной части рукой разбил окно.
Вечером 18 ноября 42-летний горожанин повредил чужую машину. Спустя несколько часов другой мужчина 36 лет, будучи пьяным, уже в другом районе также повредил автомобиль.
Все троих нашли и привлекли к административной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, где ущерб не превышает сумму 200 МРП или 690 тысяч тенге.
С начала года суд уже наказал свыше 270 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений. Все они были привлечены к ответственности.
Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм. В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы на территории сакских курганов устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В апреле этого года казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане. Депутат мажилиса Сергей Пономарев прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
22.11.2024, 21:12 144906
Сибирская язва в Атырау: пала еще одна корова, один человек госпитализирован
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Атырау. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 17 жителей Атырау, контактировавших с погибшей от сибирской язвы коровой, находятся на карантине. 22 ноября одного из них госпитализировали из-за повышения температуры, сообщает "АЖ".
Как сообщил председатель крестьянского хозяйства "АсылАгро" Нуфтолла Кулбасов, несмотря на временное закрытие рынка, там остаются около 50 животных. У всех взяты образцы для анализов. Также сообщается, что 16 человек, контактировавших с животными, были изолированы и взяты под медицинское наблюдение.
Результаты анализов людей не готовы", - говорит глава областного управления сельского хозяйства Амангельды Саламат.
22 ноября стало известно, что одного человека все-таки госпитализировали в областную больницу с температурой, его анализы должны быть готовы 23 ноября.
21 ноября на рынке погибло еще одно животное, привезенное в Атырау из Курмангазинского района. Для выяснения причины смерти также были взяты образцы тканей животного. Днем ранее, 20 ноября, аким города Атырау Шакир Кейкин принял решение ввести карантин на территории животноводческого рынка "АсылАгро". Из Актобе прибыл эпизоотический отряд, который приступил к дезинфекционным работам на рынках города: мероприятия направлены на предотвращение возможного распространения инфекции.
Контроль также усилен за другими животноводческими рынками города. Некоторые фермеры не верят, что животное погибло из-за сибирской язвы, отмечая, что оно поступило на рынок истощенным и ослабленным.
Порядка 15 контактных животных в данный момент находятся под динамическим наблюдением", - говорят в пресс-службе областного акимата.
В 2023 году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.
В конце июля 2022 года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
22.11.2024, 20:25 148726
В Актюбинской области спасли раненого лебедя
Птица не могла улететь из-за раненного крыла
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Актобе. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Раненого лебедя обнаружили жители села Абай Хромтауского района. Птица несколько дней сидела на воде. Неравнодушные люди обратились за помощью к спасателям, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Прибывшие на место спасатели в первую очередь отправили к лебедю дрон с видеокамерой, чтобы визуально оценить состояние птицы. Оказалось, что у нее ранено крыло, поэтому она не могла взлететь.
Сотрудники МЧС направились к лебедю по льду. Птицу благополучно поймали, надев спасательный жилет, доставили отдел по чрезвычайным ситуациям. Лебедя забрали специалисты организации по защите животных.
Ранее в Бурабае спасли обессиленного пеликана.
22.11.2024, 19:36 154226
В Астане выявлены объекты незаконного строительства жилых комплексов
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане выявлены объекты незаконного строительства жилых комплексов, вкладчиками которых являются более 6 тыс. человек. На сегодняшний день в отношении недобросовестных застройщиков расследуется 16 уголовных дел, под стражей находятся 12 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
Судом удовлетворено 8 исков прокурора о взыскании объектов незавершенного строительства стоимостью свыше 7 млрд тенге.
51 застройщик, осуществляющий незаконную продажу квартир в строящихся жилых комплексах, привлечен к ответственности по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях.
Кроме того, добились демонтажа жилого комплекса Qurmangazy, в котором осуществлялось незаконное привлечение средств дольщиков при отсутствии разрешительной документации.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
22.11.2024, 15:58 159686
Объединяя историю: презентация монографии о казахстанско-российских взаимоотношениях состоится в Астане
Издание по-новому освещает многовековую историю взаимодействия народов Казахстана и России
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан в Астане состоится презентация монографии "Новый взгляд на старую эпоху: Казахская степь и Российская империя через призму статистики", подготовленной авторским коллективом из Казахстана и России, сообщили в посольстве России в Казахстане.
Это уникальное издание, созданное в сотрудничестве ведущих казахстанских и российских ученых, предлагает новый взгляд на историю взаимодействия двух стран. Авторы книги - представители двух государств - объединили свои усилия, чтобы исследовать исторические процессы через объективные данные и достоверные факты", - рассказали организаторы мероприятия.
Как рассказали в центре аналитических исследований "Евразийский мониторинг", монография "Новый взгляд на старую эпоху" - это издание, которое по-новому освещает многовековую историю взаимодействия народов Казахстана и России. Книга создана для широкой аудитории, интересующейся историей, и приглашает читателей к увлекательному путешествию в прошлое через призму достоверных данных и фактов. Работа подчеркивает важность общих исторических связей, делая акцент на культурных, демографических и экономических аспектах, которые способствовали укреплению добрососедства и взаимопонимания.
Презентация состоится 26 ноября 2024 года, начало в 15.00 по адресу: "Қазмедиа орталығы", конференц-зал, 21-й этаж, Астана, улица Динмухамеда Кунаева, 4. Контакты для аккредитации: телефон: +7 701 888 92 63; еmail: [email protected]; контактное лицо - Алибек Тажибаев.
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