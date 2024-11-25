Наши специалисты снимают кинокартины с глубоким смыслом - Токаев

С начала года суд уже наказал свыше 270 человек

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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане продолжается активная работа по пресечению актов вандализма и нарушений общественного порядка. Полицейские нашли и привлекли к ответственности очередных вандалов, сообщает официальный - В Астане продолжается активная работа по пресечению актов вандализма и нарушений общественного порядка. Полицейские нашли и привлекли к ответственности очередных вандалов, сообщает официальный сайт акимата Астаны.





Вечером 12 ноября мужчина 32 лет в здании университета ударил от злости деревянную дверь и повредил ее.





Ночью 17 ноября 37-летний гражданин, находясь в здании полиции, в дежурной части рукой разбил окно.





Вечером 18 ноября 42-летний горожанин повредил чужую машину. Спустя несколько часов другой мужчина 36 лет, будучи пьяным, уже в другом районе также повредил автомобиль.





Все троих нашли и привлекли к административной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, где ущерб не превышает сумму 200 МРП или 690 тысяч тенге.





С начала года суд уже наказал свыше 270 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений. Все они были привлечены к ответственности.





Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм . В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма.





Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.





В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы на территории сакских курганов устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.



