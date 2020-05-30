Насильник девушки-инвалида избежал тюремного заключения в Алматы

Алматы. 29 мая. Kazakhstan Today - Алматинцу, изнасиловавшему девушку-инвалида, назначили принудительное лечение в психиатрическом стационаре, передает Kazakhstan Today.

Суд назначил Владимиру Хорошкову принудительные меры медицинского характера, принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа, то есть ГУ "Республиканская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением" в селе Актас", - написала лидер движения "Не молчи KZ" Дина Смаилова.

Она напомнила, что 29 ноября, молодая алматинка, состоящая на учете как инвалид 3-й группы, была жестоко изнасилована мужчиной, который проживал по соседству.

Это случилось днем, девушка вышла из дома примерно в 12.00, а смогла убежать от него только в 8 вечера. Он затащил хрупкую девушку в гараж своего дома, мучил ее более 5 часов. Я не буду описывать все издевательства, которые ей пришлось пережить, скажу, что дело квалифицировали по части 2 статьи 120, части 2 статьи 121 УК РК, это значит совершено насилие с особой жестокостью. Во время пыток, он сильно избивал ее и угрожал убийством. Кроме этого, заставлял употреблять наркотические средства, которые изготовил при ней, на огне, прямо в гараже, во время всего этого читал индийские мантры, совершал какой-то ритуал", - рассказала Смаилова.

Девушка не могла сопротивляться и кричать, а если даже пыталась, то он начинал бить и душить ее.

Заявление по данному факту в отдел полиции Медеуского района поступило 30 ноября 2019 года. Подозреваемый был сразу же установлен и задержан.

Благодарим департамент полиции города Алматы, дело было раскрыто в короткие сроки, доказательная база собрана в полном объеме, отдельная благодарность за работу следствия", - добавила правозащитник.

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