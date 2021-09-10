Фото: Хабар 24

АКТАУ. 9 СЕНТЯБРЯ - Найденного в Актау пеликана отправят в зоопарк Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Актау, на берегу моря, нашли пеликана. Птица разгуливала по побережью Каспия и стала героем соцсетей. Люди недоумевали, как она оказалась в Мангистау, ведь в этих краях пеликан - редкий гость, иногда он встречается в южной части Каспийского моря. На пернатого, занесенного в Красную книгу, сразу обратили внимание экологи. Они забрали пеликана на одной из стройплощадок, где его подкармливали рабочие. Сейчас птица находится у ветеринара, сообщает " Хабар 24 ".

По его словам, пеликан общителен, любит есть рыбу и креветок. У него подрезаны крылья, поэтому он не может летать. Кто пошел на такой шаг, неизвестно. Экологи предполагают, что краснокнижного пернатого держали в одном из частных домов для развлечения.

Поступил пеликан в слабом состоянии. Видно, что он голодный был. Обработали его специальными препаратами против накожных насекомых. Провели дегельминтизацию. Сейчас у него аппетит прекрасный. Может быть, он жил у кого-то и ему обрезали крылья. Сейчас он полностью здоров", - сказала ветеринар Анна Простетова.

Мы рассматриваем возможность его транспортировки в алматинский зоопарк, где согласились принять животное. Для этого объявили сбор средств. Любой желающий может внести любую сумму. Мы планируем отвезти примерно через 10 дней", - сообщил биолог-эколог Адильбек Козыбаков.









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