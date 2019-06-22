Назарбаев заложил в Алматы капсулу времени

Как сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, капсула времени с посланием Нурсултана Назарбаева к будущему поколению заложена на аллее перед зданием КБТУ.
Первый Президент Казахстана, выступая перед участниками церемонии, подчеркнул особую значимость послания для будущего поколения казахстанцев", - написал Укибай в Twitter.
Напомним, Нурсултан Назарбаев объявил 2019 год Годом молодежи в Казахстане. Ранее он неоднократно обращался к молодому поколению и заявлял о мерах господдержки. В частности, разработана программа "Жас маман", увеличено грантовое финансирование исследований молодых ученых и повышены стипендии студентам-волонтерам.
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