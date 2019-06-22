Алматы. 21 июня. Kazakhstan Today - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заложил в Алматы капсулу времени, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, капсула времени с посланием Нурсултана Назарбаева к будущему поколению заложена на аллее перед зданием КБТУ.

Первый Президент Казахстана, выступая перед участниками церемонии, подчеркнул особую значимость послания для будущего поколения казахстанцев", - написал Укибай в Twitter .

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