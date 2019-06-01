Елбасы призвал выпускников принимать активное участие в жизни страны и общества

Нур-Султан. 31 мая. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана вручил дипломы с отличием выпускникам Назарбаев Университета, передает Kazakhstan Today.

Первый Президент Казахстана призвал выпускников принимать активное участие в жизни страны и общества.

"Вы должны быть не только высококлассными специалистами, но и активно участвовать в общественной жизни, проявляя свою гражданскую ответственность. Какой бы путь вы ни избрали - продолжить дальнейшее обучение, трудиться на благо страны, представлять Казахстан за рубежом или начать свое дело - желаю вам светлой дороги и реализации намеченных планов", - заключил Елбасы.

Выступая перед участниками церемонии, Елбасы поздравил всех выпускников со знаменательным событием в их жизни. Первый Президент Казахстана подчеркнул, что за предыдущие четыре выпуска Университет окончили более 2 600 студентов.

Выпускники Университета - это конкурентоспособные специалисты, востребованные как на Родине, так и за рубежом. Из завершающих сегодня обучение 963 выпускников 565 окончили программы бакалавриата, 378 - магистратуру, 20 - докторантуру. Более 40 процентов выпускников-бакалавров решили продолжить свое обучение, получив приглашение в лучшие вузы мира", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана отметил результаты и достижения учащихся Университета в научно-исследовательской деятельности.

В прошлом году в Бостоне студенческая команда Школы наук и технологий получила золотую медаль на Международном конкурсе генно-инженерных машин. В качестве проекта по коммерциализации можно отметить проект EGIStic", - сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев указал, что сегодня высококвалифицированные кадры Университета вносят значительный вклад в технологическое развитие Казахстана.

2019 год объявлен Годом молодежи. Образование молодежи является ключевым фактором конкурентоспособности нашей страны в современном мире. Именно от вас, ваших знаний, энергии и патриотизма зависит будущее Казахстана. Мы принимаем все меры для того, чтобы вы смогли в полной мере реализовать свой потенциал и возможности", - обратился к выпускникам Первый Президент Казахстана.

Елбасы подчеркнул, что брэнд "NU - Назарбаев Университет" стал широко узнаваем не только в мировом академическом сообществе, но и в сферах госуправления, бизнеса, медицины, инноваций, IT-технологий.

Проект стал прорывным и лидером в своей области не только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве. За небольшой срок Университет вырос в элитное учебное заведение по подготовке профессиональных кадров, развитию отечественных научных исследований и разработок. Главным активом университета, конечно же, является его интеллектуальный потенциал - преподаватели, студенты, управленческий персонал", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, сегодня Елбасы принял участие в церемонии открытия нового Атлетического центра Назарбаев Университета.

Первый Президент Казахстана посетил новое многофункциональное спортивное сооружение Назарбаев Университета.

В Атлетическом центре учебного заведения предусмотрена все необходимая спортивная инфраструктура, в том числе олимпийский бассейн, паркетная арена на 660 зрителей, тренажерный зал и зал единоборств. Объект оснащен передовыми технологиями спортивной индустрии, сообщила пресс-служба Первого Президента РК - Елбасы.

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