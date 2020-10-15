Назначен официальный представитель МЧС РК

Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Назначен официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК , передает Kazakhstan Today.

Талгат Уали назначен официальным представителем Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, сообщили в пресс-службе МЧС.

Уали Талгат Канатович родился в 1988 году в селе Аксуат Тарбагатайского района ВКО. В 2009 году окончил Семипалатинский университет "Кайнар" по специальности "экономист".





Трудовую деятельность начал в 2010 году журналистом Семипалатинского городского телеканала ТВК-6. В 2011 году - редактор-ведущий в Семипалатинском филиале РТРК "Казахстан". С 2012 года работал журналистом в новостной службе ТОО "Телекомпания "ЭРА" (Седьмой канал). В 2015 году работал журналистом службы новостей АО "Агентство "Хабар". С 2016 года работал в Службе новостей мультимедийного телеканала "Atameken Business" специальным корреспондентом, телеведущим и журналистом президентского пула.

В 2019 году был официальным представителем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. В 2020 году работал в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

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