Кокшетау. 18 ноября. Kazakhstan Today - Необычная школа в Атбасарском районе Акмолинской области торжественно отметила 15-летие, передает Kazakhstan Today.

Возможность завершить обучение и получить аттестат в средней школе, не выходя из стен учреждения пенитенциарной системы, - именно такую возможность осужденным дает вечерняя сменная общеобразовательная школа при ГУ "Учреждение ЕЦ-166/4 города Атбасара", отметившая в текущем году свое 15-летие, сообщает Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики.

Значимую дату необычная школа отметила праздничным мероприятием, на которое были приглашены представители районных органов власти, департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Акмолинской области, люди, возглавлявшие школу со дней ее основания и педагоги, находящиеся уже на заслуженном отдыхе. Кроме этого, на празднике присутствовали заведующие учреждениями дошкольного образования, директоры школ и организаций дополнительного образования Атбасара.

15 лет по меркам истории - это небольшой период. Но для школы, нашего города и района это значимое мероприятие. Получение среднего образования является гарантированным правом каждого гражданина Республики Казахстан, закрепленным в Конституции страны. Конечно, у каждого из учеников этой школы своя непростая судьба. Но жизнь в окружающем нас мире очень динамичная и активная. И все граждане, в каких бы жизненных обстоятельствах они бы ни оказались, должны быть в курсе ее изменений. После школы у каждого из ее выпускников есть возможность продолжить обучение в стенах аграрно-индустриального колледжа, чтобы получить специальность и занять в будущем достойное место в обществе. Желаю всем вам успехов и процветания!" - отметил в своем приветственном слове заместитель акима Атбасарского района Абай Бекбаев.

Педколлектив школы поздравили заместитель начальника ДУИС Акмолинской области полковник юстиции Марат Абдрахманов, руководитель отдела образования Атбасарского района Наталья Наймушина, командир роты города Атбасара Жолдас Таскараев и начальник учреждения ЕЦ-166/4 майор юстиции Тимур Садвакасов.

Были приглашены на сцену те, кто стоял у истоков необычной школы - Жанат Сексенбаева и Жанат Омаров, а также педагоги Рауиля Тлегенова и Зуляйха Ержанова, находящиеся на заслуженном отдыхе. От имени всех учеников собравшихся поздравил Рустем Кенжетаев.

Заместитель акима Атбасарского района вручил учителям школы благодарственные письма от имени акима района Аманбека Калжанова и от партии "Нур Отан". Также благодарственным письмом от управления образования Акмолинской области руководитель отдела образования Атбасарского района Наталья Наймушина отметила директора вечерней сменной общеобразовательной школы Ерлана Дюсембаева и почетными грамотами - педагогический коллектив школы. А заместитель начальника ДУИС Акмолинской области вручил школе ценный подарок - цветной телевизор.

В свою очередь, ученики вечерней сменной общеобразовательной школы при Учреждении ЕЦ-166/4 продемонстрировали гостям мероприятия свои таланты, исполнив известные песни на казахском, русском и итальянском языках.

Кроме этого, участники действующего уже третий год театрального кружка под руководством педагога Гаухар Киргабаковой, собравшего вместе учителей, учеников и сотрудников учреждения, показали отрывок из произведения Мухтара Ауэзова "Путь Абая". Представленную культурную программу все зрители встретили аплодисментами.

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