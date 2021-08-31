Новая детская площадка открыта в Шортандинском районе

КОКШЕТАУ. 30 АВГУСТА - В преддверии Дня Конституции в поселке Шортанды Акмолинской области, в котором проживает около 7 тыс. человек, открылась еще одна детская игровая площадка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В селах Акмолинской области создаются все необходимые условия для комфортного проживания. В особенности многое делается для организации досуга детей, сообщает управление внутренней политики региона.

Отмечается, что, помимо новой площадки, в районе было построено еще несколько объектов для детей.

Неделю назад детворе поселка была также подарена игровая площадка. В этом году они построены и в селах Дамса, Научный, Бозайгыр, Новокубанка", - проинформировали в отделе образования района.

Яркая и красивая, отвечающая современным требованиям игровая площадка, привлекла большое количество детей из близлежащих домов. Горки и качели, искусственный газон, Workout площадка для развития физических способностей очень понравились детворе, оценили старания властей и взрослые.

Большое спасибо руководству района за эту радость, которую вы подарили детям. Мы долго ждали открытия этой площадки, и вот наступил этот счастливый момент", - поблагодарила местная жительница Галина Шульгина.

В свою очередь, Галине Шульгиной как предпринимателю вручено благодарственное письмо от руководства районного центра за оказание неоднократной спонсорской помощи жителям поселка Шортанды.

К слову, в юбилейный год в районах и городах области введено в эксплуатацию около 20 инфраструктурных, индустриальных и социально-культурных объектов. До конца этого года запланировано открытие еще 60 объектов индустрии и социальной сферы.

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