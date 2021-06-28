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Новая вспышка птичьего гриппа зафиксирована в СКО

24.06.2021 8560
ПЕТРОПАВЛОВСК. 24 ИЮНЯ - В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области обнаружены тушки диких птиц. Экспертиза показала, что падеж произошел из-за инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В селе Саумалколь Айыртауского района погибли дикие птицы. Жители села нашли тушки - более 100 - уток и двух чаек. Результаты лабораторных исследований подтвердили, что падеж произошел из-за инфекции, сообщает телеканал Astana.
 
Прошлой осенью в регионе вирус уничтожил более полумиллиона кур и гусей. Особенно пострадали местные птицефабрики. Их владельцы до сих пор не могут оправиться от ЧП и восстановить поголовье. 
 
В настоящее время специалисты вакцинируют птиц, чтобы не допустить распространения заболевания. 
 

Проведена вакцинация домашней птицы в населенных пунктах, расположенных вблизи озера Саумалколь. Вакцинировано 7600 голов птиц. В целом по области вакцинировано 485 тысяч голов птиц. Эпизоотическая ситуация по гриппу и другим болезням стабильная, новых фактов падежа как дикой, так и домашней птицы не зарегистрировано", -сообщил руководитель отдела управления ветеринарии области Кайырлы Казанов.


Напомним, в провинции Цзянсу на востоке Китая выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3.
 

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