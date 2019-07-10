Новую систему ответственности внедряют в полиции Костанайской области

Костанай. 9 июля. Kazakhstan Today - Новую систему ответственности представил на встрече с личным составом роты и батальона патрульной полиции начальник Департамента полиции Костанайской области генерал-майор Бекет Аймагамбетов, передает Kazakhstan Today.

Формат организации такой работы предполагает разделить весь личный состав патрульной полиции на группы по десять сотрудников, во главе со страшим. Если кто-то совершит из десяти правонарушение, то будут отвечать все. Такая система работы искоренит равнодушие и позволит создать нулевую терпимость к правонарушениям, в том числе и коррупционным", - заявил Б. Аймагамбетов.

Таким образом, в соответствии с планом действий по реализации предвыборной программы президента страны К. Токаева, за работой полиции будет усилен общественный контроль, полагают в ведомстве.

Сегодня важно изменить психологию сотрудника полиции и понять, что мы созданы для народа", - отметил Б. Аймагамбетов.

Напомним, в рамках реализации "Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел на 2019-2020 годы" идет работа по переходу полицейских на сервисную модель обслуживания населения. Среди стимулов: дифференцированное повышение зарплаты сотрудникам патрульной полиции - на 65%; оперативно-следственному составу - 55%; участковым инспекторам - 25%; профессорско-преподавательскому составу - на 25%; остальным сотрудникам - на 20%.

Кроме того, принято решение об улучшении жилищных условий полицейских. Теперь жилищная компенсация будет предусмотрена и для сотрудников патрульной полиции.

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