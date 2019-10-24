Новый флюорограф появился в районной больнице в Акмолинской области

Кокшетау. 23 октября. Kazakhstan Today - В текущем году для больницы Сандыктауского района при поддержке управления здравоохранения Акмолинской области на сумму более 29 млн тенге приобретен новый цифровой флюорограф. Новый аппарат заменит старый, прослуживший более 25 лет, передает Kazakhstan Today.

Скорость и надежность работы данного аппарата хорошо зарекомендовала себя во всех регионах Республики Казахстан. Оборудование позволяет проводить более качественную диагностику пациента, и теперь сандыктауцы получают дозу облучения в разы меньше, чем на старом аналоговом аппарате, сообщили в управлении внутренней политики региона.

Появилась возможность видеть снимок на мониторе, увеличивать его или делать более контрастным. Полностью исключена мокрая проявка, что влияет на экономию реактивов. Но главное преимущество - в его безопасности.

Мы выбрали надёжный и простой в эксплуатации цифровой флюорограф "Женіс", кабина аппарата является защитой для обслуживающего персонала от рассеянного рентгеновского излучения. Имеется обзорная камера, предназначенная для наблюдения за пациентом во время подготовки к снимку. К аппарату подключается монитор повышенного разрешения и специальный принтер для получения твердой копии снимка на бумаге или пленке", - отметил заместитель главного врача по лечебной части Сандыктауской районной больницы Виталий Пиденко.

По его словам, компьютер оснащен программой обработки изображения, которая позволяет формировать виртуальную карточку пациента, проводить расчет эффективной дозы облучения с внесением персональных данных, обеспечивает визуализацию и масштабирование рентгеновского снимка, а также перевод изображения в "позитив" - "негатив".

Данное новшество позволяет сделать еще один шаг в рамках цифровизация системы здравоохранения и перехода на безбумажное ведение документации, - резюмировал представитель медучреждения.

В рамках реализации оперативного плана по снижению материнской и младенческой смертности в отделение "Мать и дитя" районной больницы приобретено новое оборудование на сумму более 15 млн тенге - два прикроватных монитора, электрокардиограф, набор реанимационный неонатальный, кровать - трансформер секционная для родов, 2 штуки.

Всё это позволит обновить и дооснастить службу родовспоможения необходимым современным оборудованием и повысит уровень качества предоставляемых медицинских услуг. Дополнительно ещё ожидается поставка аппарата искусственной вентиляции легких для новорожденных", - пояснил Пиденко.

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