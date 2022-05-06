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Новый маршрут запустят в Алатауском районе Алматы

05.05.2022, 18:15 22476
Новый маршрут запустят в Алатауском районе Алматы
АЛМАТЫ. 5 МАЯ - В Алматы с 6 мая начнет работу новый городской маршрут № 24 сообщением ЖК "Мадениет" - микрорайон Ожет в Алатауском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Согласно схеме движения автобусы будут курсировать от ЖК "Мадениет" по улице Саина, далее - вдоль Большого Алматинского канала до Северного кольца, на север по улице Бекболата до микрорайона Ожет и обратно", - сообщили в горакимате. 

 
На линии будут работать 6 автобусов.
 
Ранее в ходе встречи с населением Алатауского района аким Алматы Ерболат Досаев назвал нехватку маршрутных линий и подвижного состава одним из острых вопросов района. 
 
Для решения проблемы, по его словам, в шести микрорайонах будут открыты 2 новых маршрута, продлены 4 маршрута (№№ 25, 57, 129, 132) и усилены 4 маршрута (№№ 109, 115, 122, 125,) а также обновлен весь подвижной состав маршрута № 103.
 

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В Нур-Султане открыли "Стену памяти" в честь героев Великой Отечественной войны

06.05.2022, 11:27 2046
В Нур-Султане открыли "Стену памяти" в честь героев Великой Отечественной войны
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - В Нур-Султане в преддверии Дня защитника Отечества и Дня Победы прошла церемония открытия Мемориального комплекса Министерства внутренних дел, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, мемориальный комплекс воздвигнут в честь 77-летия Победы и в память о тех казахстанцах - сотрудниках органов внутренних дел, кто проявил исключительный героизм, защищая Родину. 
 
Появление "Стены памяти" является важным событием, благодаря которому память о храбрых воинах, защитивших родные края от вражеских нашествий и обеспечивших мирную жизнь будущему поколению, будет преумножена.
 

Этот мемориал посвящен подвигам наших ветеранов, которые служили на благо Отчизны и были примером образца, доблести и чести. Хочу выразить благодарность организации ветеранов, правительству Республики Казахстан и акимату города Нур-Султана за всестороннюю поддержку", - подчеркнул министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

 
Также отмечается, что в Великой Отечественной войне приняли участие более полутора миллионов казахстанцев и больше половины из них не вернулись с поля боя. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, 124 - полными кавалерами ордена "Данк". 
 

Мы должны помнить о героических поступках наших дедов, отстоявших будущее страны. И хочу отметить, что каждодневная работа сотрудников органов внутренних дел направлена на защиту и обеспечение общественной безопасности, единство и развитие нашего государства", - сказал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов. 

 
Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.
 

Наши полицейские всегда в строю. Защищают интересы и права, спокойствие, безопасность наших граждан. Позвольте поздравить вас с Днем защитника Отечества, с Днем Великой Победы, в этом году которому 77 лет. Мы гордимся нашими героями, нашими предками", - поздравил аким города Алтай Кульгинов.

 

В Алматы ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы

06.05.2022, 11:13 3656
В Алматы ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 6 МАЯ - Сегодня, 6 мая, в Алматы к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне все ветераны города получили единовременные выплаты в сумме 1 млн тенге. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации ведомства, на сегодня в Алматы проживают 75 ветеранов. 
 

Единовременную материальную помощь в размере 100 тысяч тенге получили 1592 жителя, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны, и 2870 ветеранов боевых действий на территории других государств", - уточнили в пресс-службе.

 
В список получателей выплат ко Дню Победы вошли 9370 тружеников тыла, награжденных орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в период войны, а также 455 вдов ветеранов Великой Отечественной войны. Для них размер единовременной материальной помощи составил 50 тысяч тенге.
 
Выплата материальной помощи ко Дню Победы проводилась без истребования заявлений по спискам, утвержденным акиматом города Алматы. Всего выплаты получили 14 362 человека. 
 

Сумма единовременных выплат для ветеранов Великой Отечественной войны по предложению акима Алматы Ерболата Досаева была увеличена вдвое - с 500 тысяч тенге до 1 млн тенге. После этого депутаты маслихата поддержали предложение главы города на внеочередной, XVIII сессии маслихата города Алматы", - напомнили в ведомстве. 


Ветеранам к 9 Мая выплатят 5,4 млрд тенге в Казахстане.

Как в Алматы отпразднуют День Победы.
 

В Нур-Султане трех сотрудников детского сада уволили из-за грубого обращения с ребенком

06.05.2022, 09:09 5611
В Нур-Султане трех сотрудников детского сада уволили из-за грубого обращения с ребенком
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Сразу трех сотрудников столичного детского сада уволили по статье после вопиющего случая. 
 
По данным телеканала КТК, должностей лишились два воспитателя и исполняющая обязанности заведующей. Их наказали после того, как четырехлетнего ребенка насильно заперли в темном спортзале. С заявлением обратилась мать девочки. 
 

Дети все слышали, как она стучалась и плакала, вы мне такие... Никто не пожалел моего ребенка, никто не пожалел, что она вот в таком, психическое состояние у нее. Говорит: "Мама, я описалась. Он меня закрыл в комнате, я испугалась и я описалась. Меня так трясло, я кричала, орала, а он мне двери не открывал", - говорит мать Айнур Абдрахманова. 


 
По словам матери, закрыл ребенка в каморке спортзала воспитатель по физкультуре. Девочка плакала, но никто якобы не реагировал. Женщина говорит, ее ребенок состоит на учете у невропатолога после длительного лечения и реабилитации. И сотрудники детского сада знали об этом. 
 
В государственном дошкольном учреждении сегодня заявили, что сделали выговор воспитателю, хотя вину его отрицают.
 
Дело дошло до городского управления образования, и там, изучив видео с камер наблюдения, признали факт грубого обращения с ребенком. В итоге методиста, воспитателя группы и учителя физкультуры уволили по статье.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

06.05.2022, 08:37 7116
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов в большинстве регионов Казахстана пройдут дожди, на западе страны - сильные, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, на юго-востоке, западе - град, на юге, юго-востоке - шквал, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Днем в горных районах Туркестанской области ожидается шквал, в горных перевалах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге области, в горных районах Жамбылской области - град, шквал. 
 
В Атырауской области, на юго-востоке, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, днем на западе, севере, в центре Павлодарской, Карагандинской областей, на юго-западе, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На севере, западе, в центре Мангистауской области ожидается град, днем на юге области - пыльная буря, на большей части - усиление ветра до 15-20, на северо-западе, северо-востоке области порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Ночью на севере Костанайской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
Утром и днем в Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20, на севере и востоке области порывы 25 метров в секунду. 
 
В Северо-Казахстанской области - усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.
 
На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Нур-Султане ожидается дождь, +21 - +23 градуса, скорость ветра 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы - переменная облачность, +22 - +24 градуса, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.
 

В ряде регионов ожидаются заморозки

05.05.2022, 21:21 17026
В ряде регионов ожидаются заморозки
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Туркестанской, Костанайской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 6 мая на большей части Мангистауской области ожидается дождь, на севере, западе, в центре области - сильный дождь, гроза, град. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный на большей части области 15-20, на северо-западе, северо-востоке области порывы 23-28 метров в секунду. 
 
6 мая в Западно-Казахстанской области ветер северный, северо-восточный, на юге, юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на севере области ожидается понижение температуры воздуха до 3 градусов мороза. 
 
В Павлодарской области в период 6 - 8 мая ожидается понижение температуры воздуха ночью от 5 - 10 тепла до 1 - 6 мороза. Днем 6 мая на западе, севере, в центре региона ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
В Акмолинской области в период 6 - 8 мая ожидается понижение температуры воздуха ночью от 5 - 10 тепла до 1 - 6 мороза. 6 мая на северо-западе, востоке области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный утром и днем 15-20, на севере и востоке области порывы 25 метров в секунду. 
 
В Нур-Султане 6 мая во второй половине дня ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Северо-Казахстанской области в период 6 - 8 мая ожидается понижение температуры воздуха ночью от 5 - 10 тепла до 1 - 6 мороза. 6 мая в регионе ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Днем 6 мая на юге Актюбинской области ожидается гроза. Ночью на севере области ожидается 1 градус мороза.
 
6 мая в Атырауской области ожидается сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, порывы 17-22 метра в секунду. 
 
Днем 6 мая в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
 
6 мая в Костанайской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на севере области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 25 метров в секунду. Ночью на западе области на поверхности почвы заморозки -1 градус. 
 
Днем 6 мая на севере, западе Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 

В Нур-Султане физрук детского сада закрыл 5-летнюю девочку в темной комнате

05.05.2022, 20:53 17826
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - В соцсетях мама девочки 2016 года рождения пожаловалась на инцидент, произошедший 3 мая в государственных яслях-саде № 2 "Батыр", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Физрук насильно закрыл малышку в темной комнате спортзала, не выпускал. Она стучала и билась, но никто из дошкольных работников не отреагировал. В результате инцидента ребенок получил шок, рыдая от страха, она обмочилась", - рассказала женщина.

 
По ее словам, девочка находится на учете у невропатолога, была на длительном лечении и реабилитации у лучших специалистов Казахстана. О диагнозе ребенка в саду знали.
 

При просмотре видеозаписи с камер видеонаблюдения факт грубого обращения инструктором по физической культуре подтвержден. За допущенный факт неэтичного поведения инструктора приняты следующие меры: инструктор, воспитатель группы и исполняющая обязанности заведующей детского сада уволены согласно статье 52 Трудового кодекса РК", - прокомментировали ситуацию в управления образования города.

 

В Алматы пройдет бесплатный концерт в честь 9 Мая

05.05.2022, 17:38 23916
В Алматы пройдет бесплатный концерт в честь 9 Мая
Фото: Россотрудничество в РК
АЛМАТЫ. 5 МАЯ - В Алматы 7 мая при поддержке Русского дома состоится бесплатный концерт, приуроченный к празднованию 77-й годовщины Великой Победы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Фестивальный концерт состоится в рамках завершившегося конкурса вокально-хорового искусства, организованного Русским домом в Алматы и детской музыкальной школой "Елим Ай". Участники концерта - детские, молодежные, академические, народные, эстрадные коллективы и вокалисты - исполнят самые теплые, светлые и добрые песни о мире, дружбе, весне", - сообщает представительство Россотрудничества в РК.

 
Концерт состоится 7 мая в 14.30 в музыкальном колледже имени Чайковского по адресу: улица Манаса, 13.
 

Казахстанцы смогут самостоятельно выбрать фото на документы в ЦОНах

05.05.2022, 15:05 25706
Казахстанцы смогут самостоятельно выбрать фото на документы в ЦОНах
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - О внедряемых инновациях в сфере госуслуг на брифинге в службе центральных коммуникаций РК рассказал председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы совместно с МВД работаем над внедрением терминалов самообслуживания. Со стороны МВД имеется полная поддержка по этому вопросу. Терминалы документирования оснащены биометрической системой и понятным интерфейсом. Клиенты могут самостоятельно прийти, сфотографироваться, выбрать наилучший вариант фотографии и отправить заявку сотрудникам миграционной полиции. В настоящее время решается вопрос подписания совместного приказа", - сообщил председатель правления госкорпорации.

 
По его словам, в 2021 году было выдано 2,4 млн удостоверений и паспортов. Данная услуга, оказываемая МВД, не автоматизирована, поэтому при ее получении возникают очереди.
 

В ЦОНах заявки на получение удостоверений и паспортов принимают всего два сотрудника миграционной полиции, клиент также должен посетить кассу, сделать фото у другого работника. Весь процесс занимал 20-30 минут. В рамках пилотного проекта в ближайшее время мы установим в ЦОНах Нур-Султана 15 терминалов для документирования. Клиент сможет самостоятельно заполнить все данные, что сократит процесс оформления до 10 минут. Терминал проводит биометрическую идентификацию, делает нужное фото, принимает оплату через QR-код. Когда документ будет готов, его нужно забрать в ЦОНе", - пояснил Суйениш Абдильдин.

 
Он отметил, что госкорпорация продолжит работу по переводу всех госуслуг в онлайн-формат.
 

Наша главная цель на ближайшее будущее - полное безбумажное оказание госуслуг в ЦОНах с ориентацией на самообслуживание", - сказал Суйениш Абдильдин.


 
В настоящий момент госкорпорация "Правительство для граждан" оказывает 95,9% всех госуслуг по четырем основным направлениям - обслуживание населения, социальное обеспечение, земельный кадастр, недвижимость и юридические лица. 
 
80% трафика людей в ЦОНах приходится на 10 госуслуг, наиболее востребованными из которых являются получение ЭЦП, регистрация транспорта и оформление удостоверений и паспортов.
 
Для оптимизации процессов в 2021 году госкорпорация запустила сервис по регистрации и перерегистрации авто с помощью банковских приложений. Теперь клиентам не нужно обращаться для получения данной услуги в автоЦОН, это можно сделать онлайн. По итогам года сервисом воспользовались 626 тысяч раз, а за первый квартал 2022 года количество достигло уже 244 тысяч.
 
Для борьбы с очередями госкорпорация в 2021 году совместно с банками второго уровня внедрила оплату госпошлин с помощью QR-кода. С мая по декабрь 2021 было проведено 638 тысяч транзакций, а за первые три месяца 2022 года - 411 тысяч. Казахстанцы воспользовались QR-оплатой более 1,1 млн раз на сумму 6,4 млрд тенге. Если раньше клиенты, оплачивая госпошлины в кассах, отдавали еще и комиссию в размере 300 тенге, благодаря QR им удалось сэкономить 300 млн тенге.
 
В 2021 году госкорпорация оказала 24 тысячи госуслуг по юридическим лицам полностью в автоматическом режиме, без участия человека. Две услуги из шести - регистрация юрлиц, учетная регистрация их филиалов и представительств для субъектов частного предпринимательства, а также уведомительный порядок изменения руководителя юридического лица в автоматическом режиме полностью автоматизированы.
 

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