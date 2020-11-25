В предвыборной программе Nur Otan учтены реальные проблемы - Максим Казначеев

Нур-Султан. 24 ноября. Kazakhstan Today - Предвыборную программу партии Nur Otan на выборы в мажилис обсудили представители экспертного сообщества, в том числе известные политологи, общественники и экономисты, передает Kazakhstan Today.

Среди них директор КИСИ Зарема Шаукенова, председатель Института экономических исследований Руслан Султанов, политологи Айдос Сарым, Максим Казначеев, Ислам Кураев и Расул Жумалы, директор Института евразийской интеграции Ерлан Саиров, руководитель Центра прикладных исследований Рахим Ошакбаев, эксперты Ярали Халилов, Нурлан Махмудов, Белла Гадзиева, Ляззат Нуркатова и др.

Как отметил на встрече секретарь Nur Otan Арман Кырыкбаев, по поручению Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева в течение двух месяцев рабочая группа совместно с Правительством отрабатывала программу с учетом прошлого опыта и мировых трендов, принимая во внимание запросы общественности.

По всей стране было проведено почти 70 фокус-групп, в рамках которых были изучены настроения и ожидания людей как от государственных органов, так и от партии непосредственно.

Если первоначальный проект программы носил больше отраслевой характер, то с учетом доработки пятилетний документ стал более страноориентированным.

При этом программа партии Nur Otan базируется на предвыборной платформе президента Касым-Жомарта Токаева и задачах, поставленных в послании народу страны. Концептуальные идеи из этих документов нашли свое отражение в более конкретных индикаторах, мерах и задачах предвыборной программы партии.

По словам участников встречи, программа партии Nur Otan получилась амбициозной, несмотря на сложную экономическую ситуацию, вызванную пандемией. Они также высоко оценили прошедшие в масштабе общереспубликанских внутрипартийных выборов праймериз Nur Otan.

По словам эксперта Беллы Газдиевой, благодаря праймериз, были собраны актуальные наказы и предложения граждан, вошедшие в проект программы. В свою очередь политолог Максим Казначеев подчеркнул, что партия фактически определила повестку предстоящей избирательной кампании.

Данная программа показывает, что партия идет в ногу со временем, оперативно реагируя на возникающие кризисы. Прошедшие праймериз показали установку партии на системное обновление. В ходе внутрипартийного отбора удалось определить ярких личностей. В партию вошли новые члены, в том числе очень известные фигуры в своих сферах. И то, что на дебатах в регионах активно обсуждались программы, говорит о том, что в итоговом документе будут учтены реальные проблемы", - отметил Максим Казначеев.

По итогам встречи участники озвучили ряд своих предложений. Как отметил секретарь партии, все они будут рассмотрены и учтены.

Напомним, что по поручению лидера партии Нурсултана Назарбаева Nur Otan также были разработаны проекты 216 предвыборных программ по каждому региону, городу и району.

Проекты были разработаны на основе карты проблемных вопросов, сформированной по итогам встреч с населением в регионах, в том числе из самых отдаленных населённых пунктов страны.

В рамках реализации концепции президента Касым-Жомарта Токаева "Слышащее государство" все проекты программ были широко обсуждены в ходе праймериз с населением. Более 80% из 17 тысяч предложений и замечаний граждан учтены в принятых региональных программах.

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