Нуротановцы выехали с гуманитарной помощью в подтопленный Махтааральский район

Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - "Нур Отан" направил гуманитарную помощь в пострадавший от подтопления Махтааральский район Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.









Дорогие друзья! Как вы знаете, из-за прорыва дамбы в соседнем Узбекистане были подтоплены населенные пункты Махтааральского района Туркестанской области, более 30 тысяч жителей эвакуировано. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительственной комиссии незамедлительно провести работу по восстановлению жилья, инфраструктуры и оказанию социальной поддержки населению. С первых дней чрезвычайной ситуации Nur Otan не остается в стороне. Филиал и члены партии оказывают посильную помощь пострадавшим жителям. Сегодня Центральным аппаратом партии из столицы в Туркестанскую область направлено более 40 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания и личной гигиены. Непосредственно на месте создан штаб из числа волонтеров Jas Otan для распределения груза среди нуждающихся", - сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек .





Также сегодня утром для ликвидации последствий ЧС на территорию Туркестанской области выдвинулись дополнительные силы и средства департаментов ЧС по городу Шымкенту, Жамбылской и Кызылординской областей, воинской части Национальной гвардии из города Алматы.

Напомним, 1 мая произошел прорыв Сардобинского водохранилища (Сырдарьинская область Республика Узбекистан), который повлек перенаполнение Центрального голодностепского коллектора (пропускная способность 120 кубометров в секунду, фактически 180 кубометров в секунду) и разлив воды на территорию Махтааральского района Туркестанской области. Подтопление еще пяти населенных пунктов (село Жанатурмыс, село Женис, село Фердоуси, село Оргебас, село Достык) с численностью населения 6128 человек произошло 2 мая.

Остаётся подтопленным 631 жилой дом. Затоплены пастбища и посевные площади общей площадью 5593,6 гектара. С 1 по 3 мая из 14 населенных пунктов (село Жанатурмыс, село Женис, село Фердоуси, село Оргебас, село Достык, село Мырзакент, село Нурлыжол, село Жантаксай, село Т. Жайлыбаева, село Нурлытан, село Шугыла, село Арайлы, село Акжол, село Когалы) заблаговременно эвакуировано 31 606 человек (из них 11 533 детей). Размещен в 24 эвакуационных пунктах в поселке Атакент Махтааральского района 3061 человек, остальные находятся у родственников.





2 мая в Махтааральском районе была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба, создан оперативный штаб. Для проведения аварийно-спасательных работ было задействовано 986 человек, 10 единиц плавсредств и более 180 единиц техники.

Напомним, в ДЧС Туркестанской области работает телефон горячей линий: 8(72533) 4-06-50, 8(72541) 2-22-25.

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