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О ситуации в регионах Казахстана - СМИ

06.01.2022, 17:08 71
НУР-СУЛТАН. 6 ЯНВАРЯ - Ряд сми сообщил о текущей ситуации в регионах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Нур-Султан
 
В Нур-Султане полиция и другие силовые структуры переведены на усиленный режим работы. О ситуации в городе рассказал аким Алтай Кульгинов в интервью агентству Хабар 24. По его словам, все призывы деструктивных сил пресекаются правоохранительными органами. Аким призвал жителей столицы не посещать места массового скопления людей. Сейчас в городе работает оперативный штаб по установлению порядка и обеспечению безопасности граждан.
 
Общественный транспорт, все объекты, за исключением банков и ЦОНов, работают в штатном режиме. 
 
В столице действует режим чрезвычайного положения. Введен комендантский час с 23:00 до 7 утра.
 
Аэропорт столицы также работает в штатном режиме, но рейсы на сегодня отменены как минимум до вечера. Пассажиры прибывают в аэропорт и ожидают информации. По неофициальной информации, сегодня руководство столичного аэропорта проведет совещание с авиакомпаниями, сообщает агентство Sputnik Казахстан.
 
Алматы
 
При беспорядках в Алматы погибли 13 сотрудников правоохранительных органов, двое из них обезглавлены, сообщил телеканал "Хабар 24".
 
По данным телеканала, 353 сотрудника правоохранительных органов пострадали от рук террористов.
 
В комендатуре Алматы заявляют - это прямое доказательство террористического и экстремистского характера банд формирований, которые атаковали город. 
 
Как сообщает Sputnik Казахстан, протестующие окружили некоторые больницы Алматы и не пропускают туда пациентов и врачей. 
 
Здание акимата практически уничтожено. Также горит здание, в котором расположены телеканалы КТК, НТК, "МИР" по адресу площадь Республики, 13. На площади также много сгоревшей техники, в основном, это патрульные автомобили, но есть и гражданские. 
 
В городе пахнет гарью, многие магазины разграблены, витрины разбиты. Брусчатка разобрана, ее использовали для строительства баррикад. Разгромлены офисы пяти телеканалов.
 
В настоящее время в городе открыто движение транспорта по проспекту Назарбаева и улице Желтоксан.
 
Как отмечает корреспондент Sputnik Казахстан, людей возле площади довольно много, есть просто зеваки, которые снимают происходящее на мобильные. Военных и полиции на месте по-прежнему нет.
 
Напомним, жителей Алматы попросили не выходить из дома и оставаться в безопасном месте в связи с проведением антитеррористической операции.
 
Горожанам рассылают смс-уведомления, а также призывают покинуть улицы с помощью громкоговорителей.
 
Ранее сообщалось, что антитеррористическая операция будет проводиться в квадрате улиц Масанчи, Карасай батыра, Жамбыла, Байтурсынова. 
 
На сегодня известно, что в Алматы при попытке штурма здания полиции были ликвидированы десятки зачинщиков беспорядков. Их личности в настоящее время устанавливаются. Об этом сообщила официальный представитель департамента полиции Салтанат Азирбек в эфире телеканала Хабар 24
 
Также сообщается, что аэропорт Алматы приостановил работу.
 
Тараз
 
В городе полностью сгорел филиал партии Nur Otan. По информации корреспондента Sputnik Казахстан, ночью на центральную площадь города пришли свыше тысячи протестующих. Полиция применила слезоточивый газ. 
 
Сожжены 3 полицейских здания - областного департамента, городского управления и отдела полиции №1, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.
 
Погромщики сожгли порядка 50 полицейских автомобилей.
 
Сейчас в городе обстановка спокойная.
 
В ходе беспорядков также пострадало здание областного акимата. На верхних этажах виден дым. В целом обстановка в городе стабильная, на месте работают пожарные и полицейские. Наблюдаются перебои с Интернетом.
 
Талдыкорган
 
Жители Талдыкоргана жалуются на дефицит бензина, сообщает корреспондент @sputnikKZ Казахстан. Говорят, что топлива на АЗС нет. Также можно наблюдать очереди у банкоматов - в основном здесь пенсионеры, так как в начале месяца обычно дают пенсию. Кроме того, очереди возникли в магазинах. На прилавках практически не осталось продуктов - нет макарон, хлеба, муки. Протестующих на улицах не видно.
 
Кызылорда
 
Полиция пресекла ночью попытки устроить беспорядки в Кызылорде, ситуация в городе спокойная, передает @sputnikKZ. Ограничено движение общественного транспорта, третий день наблюдаются очереди у банкоматов. Там практически не осталось денег, остальные расположены в крупных ТРЦ, которые сейчас закрыты. Полицейские на автомобилях и в пешем порядке патрулируют улицы города, за охраной порядка также следят внутренние войска. Фактов мародерства не было.
 
Актау
 
Митинг в Актау завершается. Некоторые активисты заявили, что уходят с площади, передает корреспондент @sputnikKZ. Ранее сообщалось, что несколько сотен человек самовольно оцепили площадь заграждениями. Патрульных машин и полиции нет. Мобильная связь и интернет на площади отсутствуют. Собравшиеся не выдвигали новые требования, они обсуждали организационные вопросы, в том числе о необходимости вывоза мусора.
 
Атырау
 
По словам жителей, на площади собралось немного людей, но прохожие на них не обращают внимания. Постов в городе нет. Автобусы курсируют в штатном режиме. Магазины целые, улицы чистые.
 
Мангистау
 
Жители Мангистауской области призывают друг друга больше не выходить на митинги. Их требования выполнены, соответствующее сообщение они распространяют в WhatsApp.
 
Корреспонденты Sputnik Казахстан связались с одной из жительниц Семея. Она рассказывает, что со вчерашнего дня в городе нет интернета.
 
Семей
 
Корреспонденты Sputnik Казахстан связались с одной из жительниц Семея. Она рассказывает, что со вчерашнего дня в городе нет интернета.
 

Мы полностью оторваны и находимся в информационном вакууме. Не знаем, что происходит в стране, всякие слухи ходят среди населения. Временами появляется мобильная связь Beeline, но Интернета нет", - поделилась женщина.

 
Население скупает продукты. Кто успел, обналичил деньги в банкоматах.
 
Усть-Каменогорск
 
В Усть-Каменогорске обстановка аналогичная: нет интернета и денег в банкоматах. Некоторых работников распустили по домам.
 

Те, у кого есть обычные антенны, смотрят наши гостелеканалы, если спутниковые тарелки - российские новости. От них узнаем, что происходит в стране", - рассказала жительница Усть-Каменогорска.

 
На улицах сейчас тихо и спокойно.
 
Костанай
 
Начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов в ходе брифинга для журналистов рассказал об оперативной обстановке в Костанайской области, сообщает Казинформ.
 
За последние сутки общественный порядок в Костанайской области был восстановлен. За это время сотрудниками полиции были пресечены противоправные действия группы лиц, которые пытались дестабилизировать обстановку в регионе.
 
Петропавловск
 
О ситуации в городе Петропавловске рассказали корреспонденты телеканала "Хабар 24".
 

Накануне около сотни человек вышли на главную площадь города. С ними встретились местные власти и прокуроры, конструктивного диалога не получилось и часть митингующих задержали. Сегодня же много людей можно увидеть в основном возле банкоматов, так как у жителей сейчас проблемы с наличными, люди пытаются снять хоть какие-то деньги. Отмечу, что общественный транспорт не приостанавливал свою работу", - сообщил корреспондент телеканала. 

 
С видеообращением к населению выступил аким региона, где он отметил, что в регионе имеется достаточно сил и средств для отражения возможных террористических угроз. Кумар Аксакалов подчеркнул, что поступает информация о некоторых призывах к насильственным действиям на территории области со стороны отдельных лиц. Все эти попытки будут жестко пресечены и виновные лица понесут ответственность заявил Глава региона.
 
Байконур
 
Ночь на Байконуре прошла без происшествий, обстановка в городе и на объектах космодрома под контролем, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
 
Напомним, в Казахстане до 19 января введен режим ЧП.
 

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Прибывающих в аэропорт Нур-Султана туристов доставят в Алматы железнодорожным транспортом

12.01.2022, 17:23 4876
Прибывающих в аэропорт Нур-Султана туристов доставят в Алматы железнодорожным транспортом
Фото: КТЖ
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Прибывающих в аэропорт Нур-Султана туристов доставят в Алматы железнодорожным транспортом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Туристы, которые не могут вернуться в страну через аэропорт Алматы, перенаправляются в аэропорт Нур-Султана. Доставлять их в Алматы будут железнодорожным транспортом. В связи с этим АО "НК "КТЖ" совместно с акиматом города Нур-Султана организовал трансфер туристов до столичных вокзалов специальными автобусами. Билетные кассы на вокзалах будут работать круглосуточно", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".

 
Сообщается, что по мере предоставления информации уполномоченным органом о прибытии туристов будет организована отправка пассажиров из Нур-Султана.
 

В настоящий момент все пассажирские поезда курсируют по расписанию и по всем направлениям Казахстана. На все поезда имеются в наличии ж/д билеты. Дефицита проездных документов (билетов) на поезда, выезжающих из Нур-Султана, нет. Более подробную информацию о билетах можно уточнять на сайте BILET.RAILWAYS.KZ и мобильные приложения "Билеты КТЖ" и Кaspi.kz", - отметили в пресс-службе.

 
Также сообщается, что АО "Пассажирские перевозки" запускает дополнительный поезд №219/220 сообщением Алматы-2 - Нур-Султан-1. 

Состав отправится из Алматы-2 сегодня, 12 января 2022 года в 22.25, и прибудет в Нур-Султан 13 января в 19.55. Завтра этот же поезд отправится обратно из столицы в 23.43", - сообщили в АО "НК "Казакстан темір жолы".

 
 

Казахтелеком заявил о скидках 50% для абонентов

12.01.2022, 16:05 11431
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - "Казахтелеком" объявил беспрецедентные меры, связанные с объявленным в стране режимом чрезвычайного положения, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на пресс-службу компании. 
 
Как заявил председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев, все клиенты розничного сегмента получат скидку 50% за январь. 
 

Мы не могли остаться в стороне от произошедших в стране трагических событий, разработав целый комплекс мер поддержки своих клиентов. Понимая всю ответственность перед нашими абонентами, топ-менеджмент компании принял беспрецедентное решение по предоставлению абонентам-физическим лицам скидки в размере 50% к ежемесячным платежам за январь текущего года на услуги", - подчеркнул Есекеев.

 
Скорректированную сумму компания выставит в феврале, так как работает по режиму post paid (начисления обычно производятся до 25 числа, следующего за расчетным месяцем). Данный пункт прописан в публичном договоре компании со своими клиентами. 
 
Также компания предоставила всем абонентам до 31 января текущего года безлимитные междугородные звонки и 1000 минут на номера мобильных операторов связи республики с фиксированного городского телефона без дополнительной оплаты. 
 
Кроме того, специалисты "Казахтелеком" внедрили ряд технических решений на портале для бизнеса ISMET.kz, который позволил пользоваться сервисом без доступа в интернет. Отечественные предприниматели могут в обычном режиме проводить все необходимые операции, а также временно приостановить или отсрочить платежи за услуги связи, оформив заявки через портал ISMET.kz. Для субъектов МСБ на портале доступен онлайн-сервис для подачи заявок на подключение и устранение неполадок услуг связи от телеком-оператора.
 

Понимаем, что введенный режим ЧП и последовавший за ним комендантский час в стране заставил всех казахстанцев оставаться дома. Чтобы как-то разнообразить досуг не только взрослых, но и детей в четырех стенах, я как отец это хорошо понимаю, мы озадачили своих специалистов в кратчайшие сроки разработать решение по обеспечению доступа к мультимедийным продуктам без интернета, и нам это удалось сделать через услугу TV+", - отметил Есекеев.

 

ЕНПФ: Возобновлена работа офисов обслуживания в Алматы и Кызылординской области

12.01.2022, 15:50 9731
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Возобновлена работа офисов обслуживания в Алматы и Кызылординской области. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЕНПФ", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

АО "ЕНПФ" уведомляет своих вкладчиков и получателей о том, что с 12 января 2022 года возобновляется очный режим обслуживания в отделении филиала в городе Алматы по адресу улица Шевченко, 80, а также прилегающих к Алматы центрах обслуживания в городах Есик, Капшагай, Каскелен, Отеген батыр, Талгар и в селе Узынагаш", - сообщили в пресс-службе ЕНПФ.

 
Отмечается, что с учетом общей стабилизации обстановки в регионе к очному режиму обслуживания приступили офисы обслуживания в Кызылординской области.
 

Принимая во внимание введенный режим чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан очный режим обслуживания вкладчиков/ получателей, а также работа call-центра Фонда в период до 19 января 2022 года включительно будет осуществляться с 09.00 до 16.00", - говорится в сообщении.

 
Услуги ЕНПФ в режиме онлайн доступны в зависимости от регионального подключения к интернету. Все внутренние ресурсы и инфраструктура ЕНПФ для обеспечения сохранности, безопасности и бесперебойного учета пенсионных накоплений функционируют в штатном режиме.

 

Разрушенные во время беспорядков гособъекты планируют восстановить до 20 февраля

12.01.2022, 12:41 18671
Разрушенные во время беспорядков гособъекты планируют восстановить до 20 февраля
Фото: facebook Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Каирбек Ускенбаев рассказал о восстановлении объектов, поврежденных по время беспорядков в регионах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава МИИР, ссылаясь на оперативные данные акиматов, сообщил, что в стране повреждено 53 государственных объекта в восьми регионах и 151 объект малого и среднего предпринимательства. 
 

Точное количество поврежденных объектов акиматами актуализируется ежедневно", - отметил Ускенбаев на заседании правительства. 

 
Госкомиссией выработан единый для всех пошаговый алгоритм действий, установлены конкретные сроки по восстановлению объектов. 
 

Составляются дефектные акты, проводится техобследование. После в оперативном порядке будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию", - отметил министр. 

 
Завершить ремонтно-восстановительные работы по государственным объектам планируется до 20 февраля.
 
Глава МИИР также сообщил, что по функционированию транспортной сферы во всех регионах городские автобусные перевозки, все железнодорожные вокзалы и движения всех пассажирских и грузовых поездов полностью восстановлены, рассказали в пресс-службе правительства.
 

По автодорогам республиканского значения ограничения движения для автотранспортных средств не имеется", — отметил Ускенбаев. 

 
По его словам, из 20 аэропортов страны 18 функционируют в штатном режиме. Приостановлена деятельность аэропортов Алматы и Талдыкоргана. При этом аэропорт Алматы технически готов к возобновлению деятельности, необходимо соответствующее решение компетентных специальных органов. 
 

По развитию обрабатывающей промышленности до 2025 года регионами планируется запустить 429 проектов обрабатывающей промышленности на общую сумму 12,2 трлн тенге с созданием 93 тысяч новых постоянных рабочих мест", — доложил министр. 

 
Проекты, по его словам, будут реализовываться согласно региональной специализации. 
 
Совокупный объем производства за 2022-2025 годы по проектам составит порядка 4 трлн тенге, совокупный экспорт – $2,4 млрд. 
 
До 2025 года планируется запустить свыше 119 проектов импортозамещения на общую сумму более 2,7 трлн тенге, что позволит сократить импорт продукции обрабатывающей промышленности на 15% к 2025 году. 
 
Также министерством ведется работа по углублению локализации выпускаемой продукции. Предлагается рассмотреть механизм финансирования ключевых проектов через кредитование под 6%. По дополнительной нагрузке и льготам для ГМК, по словам министра, ежегодно будут формироваться иные отчисления, которые пополнят бюджет государства. 
 

Взамен добровольных отчислений в виде льгот будут предоставляться месторождения для дальнейшей разработки и выпуска металлов", - доложил Ускенбаев. 

 
В целях снижения зависимости от ввозимых изделий из алюминия, меди из-за рубежа в законе "О промышленной политике" предусмотрена компетенция министерства по разработке и утверждению правил обеспечения сырьем отечественных предприятий обрабатывающей промышленности, что позволит стимулировать предприятия к выпуску готовых изделий.
 
 

Об использовании средств фонда "Народу Казахстана" рассказала глава Минздрава

12.01.2022, 10:00 21801
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният рассказала, на что будут использованы деньги социального фонда "Народу Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы Минздрава, сфера деятельности фонда будет охватывать различные стороны социальной и культурной деятельности, такие как здравоохранение, образование, спорт, культура, социальная инфраструктура, восстановление последствий погромов и поддержка семей погибших военнослужащих.
 
Он отметила, что финансирование фонда будет осуществляться из частных и государственных источников. Для помощи привлекут международные благотворительные организации, обязательные отчисления оператора лотерейной деятельности, центр учета ставок и других монополистов, а также регулярные отчисления в фонд со стороны субъектов крупного бизнеса.
 

Предлагается создание рабочей группы при правительстве с участием представителей гражданского общества для определения общественного объединения, которое выступит в качестве учредителя фонда, а также выработки механизмов реализации. Министерством здравоохранения будут внесены предложения по перечню лекарственных средств и расчеты предполагаемых затрат на лечение детей с орфанными заболеваниями из средств фонда", - сказала Гиният на заседании правительства.

 

СпецЦОНы Казахстана возобновили работу

12.01.2022, 08:23 26781
СпецЦОНы Казахстана возобновили работу
Фото: con-rk.kz
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - 12 января в Казахстане за исключением трех регионов заработают спецЦОНы для предоставления государственных услуг автовладельцам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пока закрыты спецЦОНы Алматы, Алматинской и Жамбылской областей. О возобновлении работы в данных регионах будет сообщено дополнительно", - сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. 

 
По информации ведомства, график работы автоЦОНов - с 9.00 до 18.00 (понедельник - пятница).
 

Автоуслуги остаются одними из самых востребованных госуслуг. Сейчас работа спецЦОНов возобновляется, и мы ожидаем наплыв клиентов. Поэтому просим отнестись с пониманием к данной ситуации. Также напомню, что переоформить автомобиль можно через банковские приложения Kaspi и Halyk Homebank. Рекомендую воспользоваться этими сервисами, чтобы не создавать большой ажиотаж в автоЦОНах", - сказал председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Адил Кожихов.

 
Вход в здание спецЦОНов осуществляется по приложению Ashyq. В связи с эпидемиологической ситуацией клиенты должны соблюдать нормы санитарной безопасности - держать социальную дистанцию и носить маски, добавили в пресс-службе. 

Напомним, 10 января ЦОНы заработали почти во всех регионах страны, 11 января возобновили работу ЦОНы Алматы.
 

В пяти областях объявили штормовое предупреждение

11.01.2022, 21:03 53256
В пяти областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Непогода ждет жителей Алматинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской и Мангистауской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 12-14 января на юге и севере Алматинской области ожидается туман. В районе Жаланашколя ветер юго-восточный 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
12 января на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На юго-западе области ожидается туман. 
 
12 января на севере и в центре Кызылординской области сохраняется туман.
 
12 января на западе, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.
 
12 января на западе и в центре Мангистауской области ожидается туман.
 

Спасатели Шымкента помогли бегемоту

11.01.2022, 20:45 56306
Спасатели Шымкента помогли бегемоту
Фото: pexels.com
ШЫМКЕНТ. 11 ЯНВАРЯ - Администрация городского зоопарка обратилась в службу спасения 112 ДЧС Шымкента с просьбой помочь бегемоту, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Из-за отросших нижних клыков возникла серьезная проблема с приемом пищи, сообщает пресс-служба МЧС РК.
 
Спасатели оперативно-спасательного отряда, с разрешения руководства зоопарка, с помощью альпинисткого снаряжения растянули челюсть животного. Применив гидравлический резак, отрезали отросшие клыки, которые мешали бегемоту. Теперь гиппопотаму весом 3,5 тонны предстоит пройти курс длительного лечения.
 
Напомним, что руководство зоопарка с аналогичной просьбой обращалось и в 2019 году. Гиппопотаму по кличке Турсун также удаляли вросшие в ноздрю нижние клыки.
 
 

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