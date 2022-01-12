О ситуации в регионах Казахстана - СМИ

НУР-СУЛТАН. 6 ЯНВАРЯ - Ряд сми сообщил о текущей ситуации в регионах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Нур-Султан

В Нур-Султане полиция и другие силовые структуры переведены на усиленный режим работы. О ситуации в городе рассказал аким Алтай Кульгинов в интервью агентству Хабар 24. По его словам, все призывы деструктивных сил пресекаются правоохранительными органами. Аким призвал жителей столицы не посещать места массового скопления людей. Сейчас в городе работает оперативный штаб по установлению порядка и обеспечению безопасности граждан.

Общественный транспорт, все объекты, за исключением банков и ЦОНов, работают в штатном режиме.

В столице действует режим чрезвычайного положения. Введен комендантский час с 23:00 до 7 утра.

Аэропорт столицы также работает в штатном режиме, но рейсы на сегодня отменены как минимум до вечера. Пассажиры прибывают в аэропорт и ожидают информации. По неофициальной информации, сегодня руководство столичного аэропорта проведет совещание с авиакомпаниями, сообщает агентство Sputnik Казахстан

Алматы

При беспорядках в Алматы погибли 13 сотрудников правоохранительных органов, двое из них обезглавлены, сообщил телеканал " Хабар 24 ".

По данным телеканала, 353 сотрудника правоохранительных органов пострадали от рук террористов.

В комендатуре Алматы заявляют - это прямое доказательство террористического и экстремистского характера банд формирований, которые атаковали город.

Как сообщает Sputnik Казахстан , протестующие окружили некоторые больницы Алматы и не пропускают туда пациентов и врачей.

Здание акимата практически уничтожено. Также горит здание, в котором расположены телеканалы КТК, НТК, "МИР" по адресу площадь Республики, 13. На площади также много сгоревшей техники, в основном, это патрульные автомобили, но есть и гражданские.

В городе пахнет гарью, многие магазины разграблены, витрины разбиты. Брусчатка разобрана, ее использовали для строительства баррикад. Разгромлены офисы пяти телеканалов.

В настоящее время в городе открыто движение транспорта по проспекту Назарбаева и улице Желтоксан.

Как отмечает корреспондент Sputnik Казахстан , людей возле площади довольно много, есть просто зеваки, которые снимают происходящее на мобильные. Военных и полиции на месте по-прежнему нет.

Напомним, жителей Алматы попросили не выходить из дома и оставаться в безопасном месте в связи с проведением антитеррористической операции.

Горожанам рассылают смс-уведомления, а также призывают покинуть улицы с помощью громкоговорителей.

Ранее сообщалось, что антитеррористическая операция будет проводиться в квадрате улиц Масанчи, Карасай батыра, Жамбыла, Байтурсынова.

На сегодня известно, что в Алматы при попытке штурма здания полиции были ликвидированы десятки зачинщиков беспорядков. Их личности в настоящее время устанавливаются. Об этом сообщила официальный представитель департамента полиции Салтанат Азирбек в эфире телеканала Хабар 24

Также сообщается, что аэропорт Алматы приостановил работу.

Тараз

В городе полностью сгорел филиал партии Nur Otan. По информации корреспондента Sputnik Казахстан, ночью на центральную площадь города пришли свыше тысячи протестующих. Полиция применила слезоточивый газ.

Сожжены 3 полицейских здания - областного департамента, городского управления и отдела полиции №1, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

Погромщики сожгли порядка 50 полицейских автомобилей.

Сейчас в городе обстановка спокойная.

В ходе беспорядков также пострадало здание областного акимата. На верхних этажах виден дым. В целом обстановка в городе стабильная, на месте работают пожарные и полицейские. Наблюдаются перебои с Интернетом.

Талдыкорган

Жители Талдыкоргана жалуются на дефицит бензина, сообщает корреспондент @sputnikKZ Казахстан. Говорят, что топлива на АЗС нет. Также можно наблюдать очереди у банкоматов - в основном здесь пенсионеры, так как в начале месяца обычно дают пенсию. Кроме того, очереди возникли в магазинах. На прилавках практически не осталось продуктов - нет макарон, хлеба, муки. Протестующих на улицах не видно.

Кызылорда

Полиция пресекла ночью попытки устроить беспорядки в Кызылорде, ситуация в городе спокойная, передает @sputnikKZ . Ограничено движение общественного транспорта, третий день наблюдаются очереди у банкоматов. Там практически не осталось денег, остальные расположены в крупных ТРЦ, которые сейчас закрыты. Полицейские на автомобилях и в пешем порядке патрулируют улицы города, за охраной порядка также следят внутренние войска. Фактов мародерства не было.

Актау

Митинг в Актау завершается. Некоторые активисты заявили, что уходят с площади, передает корреспондент @sputnikKZ . Ранее сообщалось, что несколько сотен человек самовольно оцепили площадь заграждениями. Патрульных машин и полиции нет. Мобильная связь и интернет на площади отсутствуют. Собравшиеся не выдвигали новые требования, они обсуждали организационные вопросы, в том числе о необходимости вывоза мусора.

Атырау

По словам жителей, на площади собралось немного людей, но прохожие на них не обращают внимания. Постов в городе нет. Автобусы курсируют в штатном режиме. Магазины целые, улицы чистые.

Мангистау

Жители Мангистауской области призывают друг друга больше не выходить на митинги. Их требования выполнены, соответствующее сообщение они распространяют в WhatsApp.

Корреспонденты Sputnik Казахстан связались с одной из жительниц Семея. Она рассказывает, что со вчерашнего дня в городе нет интернета.

Семей

Корреспонденты Sputnik Казахстан связались с одной из жительниц Семея. Она рассказывает, что со вчерашнего дня в городе нет интернета.

Мы полностью оторваны и находимся в информационном вакууме. Не знаем, что происходит в стране, всякие слухи ходят среди населения. Временами появляется мобильная связь Beeline, но Интернета нет", - поделилась женщина.

Население скупает продукты. Кто успел, обналичил деньги в банкоматах.

Усть-Каменогорск

В Усть-Каменогорске обстановка аналогичная: нет интернета и денег в банкоматах. Некоторых работников распустили по домам.

Те, у кого есть обычные антенны, смотрят наши гостелеканалы, если спутниковые тарелки - российские новости. От них узнаем, что происходит в стране", - рассказала жительница Усть-Каменогорска.

На улицах сейчас тихо и спокойно.

Костанай

Начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов в ходе брифинга для журналистов рассказал об оперативной обстановке в Костанайской области, сообщает Казинформ.

За последние сутки общественный порядок в Костанайской области был восстановлен. За это время сотрудниками полиции были пресечены противоправные действия группы лиц, которые пытались дестабилизировать обстановку в регионе.

Петропавловск

О ситуации в городе Петропавловске рассказали корреспонденты телеканала " Хабар 24 ".

Накануне около сотни человек вышли на главную площадь города. С ними встретились местные власти и прокуроры, конструктивного диалога не получилось и часть митингующих задержали. Сегодня же много людей можно увидеть в основном возле банкоматов, так как у жителей сейчас проблемы с наличными, люди пытаются снять хоть какие-то деньги. Отмечу, что общественный транспорт не приостанавливал свою работу", - сообщил корреспондент телеканала.

С видеообращением к населению выступил аким региона, где он отметил, что в регионе имеется достаточно сил и средств для отражения возможных террористических угроз. Кумар Аксакалов подчеркнул, что поступает информация о некоторых призывах к насильственным действиям на территории области со стороны отдельных лиц. Все эти попытки будут жестко пресечены и виновные лица понесут ответственность заявил Глава региона.

Байконур

Ночь на Байконуре прошла без происшествий, обстановка в городе и на объектах космодрома под контролем, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Напомним, в Казахстане до 19 января введен режим ЧП.