Объекты социальной сферы и жилищного фонда Костанайской области полностью готовы к отопительному сезону

Костанай. 11 сентября. Kazakhstan Today - Власти Костанайской области завили о стопроцентной готовности объектов социальной сферы и жилищного фонда к отопительному сезону, передает Kazakhstan Today.

В целом по области на сегодняшний день подготовлено 105 котельных (100%), 736 автономных систем отопления (100%). Отремонтировано 18,3 километра тепловых сетей из 18,1 километра запланированных к ремонту (101%), 91,6 километра водопроводно-канализационных сетей из 88,1 километра, или 104%. Подготовка объектов социальной сферы и жилищного фонда составляет 100%: 734 объектов образования, 488 объектов здравоохранения, 701 социальный объект, 2645 многоэтажных домов", - сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций первый заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов.

По оперативным данным, в Костанайской области в преддверии отопительного сезона выполнены ремонты на 125 котлах, продолжается ремонт еще нескольких котлов, имеющих статус резервных, и не влияющих на старт и ход отопительной кампании. Осенние гидравлические испытания тепловых сетей выявили 32 порыва. Все они устранены.

Костанайской областью заготовлено 334,6 тыс. тонн угля из необходимых для прохождения отопительного сезона 485,1 тыс. тонн: 88% из необходимого для бюджетных организаций, 26% - коммунальными теплоснабжающими предприятиями, 70% - для населения. В 12 районах области имеются 25 железнодорожных угольных тупиков, с которых осуществляется реализация угля, имеется в наличии 53,5 тыс. тонн угля. Власти заявляют об адекватных ценах на топливо для населения.

В прошедшем отопительном сезоне средняя цена составляла 12 000-13 000 тенге (за 1 тонну угля), в текущем отопительном сезоне цена аналогичная. В зависимости от марок угля - от 9 до 16 тысяч тенге за тонну. Опять же цена зависит от дополнительных расходов. То есть железнодорожные тупики, на которые поставщики завозят свой уголь, расположены не во всех регионах. С этих тупиков уголь доставляется "на колесах" в те регионы, где нет железнодорожных тупиков. Здесь идёт ещё своя накрутка", - сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Алмат Исенбаев.

Власти области заверили, что совместно с антимонопольным ведомством будут контролировать ценообразование на уголь и пресекать необоснованные манипуляции с ценами.

Помимо угля, Костанайской области требуется на отопительный сезон более 21 тысячи тонн топочного мазута для единственной работающей на этом виде топлива ТЭЦ Аркалыка.

После завершения прошедшего отопительного сезона на Аркалыкской ТЭЦ в остатках имеется 1,84 тыс. тонн мазута. Поставка недостающего объема мазута в 21,1 тыс. тонн будет осуществлена с октября текущего года до февраля 2020 года, согласно утверждённому Министерством энергетики РК графику закрепления областей за основными ресурсодержателями нефти и нефтепродуктов. На приобретение мазута из областного бюджета выделены средства в сумме 500 млн тенге. Недостающие финансовые средства для приобретения необходимого объема мазута будут предусмотрены в местном бюджете", - сообщил Г. Нурмухамбетов.

По его словам, Костанайская область войдет в отопительный сезон с долгом населения за коммунальные услуги в размере 385 миллионов тенге. В эту сумму входит задолженность сроком более 2 месяцев. В среднем за год, с учетом прошлых лет, в стоимостном выражении собираемость платежей составляет 98%.

Отопительный сезон в Костанайской области стартует при достижении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +10 градусов в течение трех дней.

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