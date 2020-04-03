Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Общественный фонд Birgemiz запустил официальный сайт birgemiz2020.kz , где на постоянной основе будет размещаться вся информация о собранных средствах и распределяемой помощи по регионам. Портал разработан волонтерами на безвозмездной основе, передает Kazakhstan Today.

Все пожертвования отображаются в отдельной графе и обновляются по мере поступления новых средств. Взносы компаний указаны в сегменте "Благотворители и партнеры". Кроме того, неравнодушные казахстанцы имеют возможность оставить заявку для того, чтобы стать волонтером и/или отправить денежную помощь по указанным на сайте реквизитам.

На сайте организации также представлена информация по каждому региональному фонду с контактами и ответственными лицами на местах, чтобы нуждающиеся могли контактировать и задавать вопросы напрямую в фонд своего региона.

Для нас было важно показать прозрачность деятельности фонда, поэтому на сайте каждый посетитель сможет найти отчеты с сопутствующими выписками из банка. Благодарим казахстанцев и все казахстанские компании за внесенные пожертвования, которые будут распределены для поддержки наших сограждан", - сказал председатель фонда Руслан Сакеев.

Напомним, общественный фонд "Birgemiz" был создан 20 марта 2020 года по инициативе Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева для оказания помощи социально уязвимым слоям населения в условиях пандемии COVID-19. В своем обращении к казахстанцам Елбасы отметил, что принимаемые на государственном уровне меры своевременны и отвечают кризисной ситуации. Вместе с тем, в это сложное время никто не должен оставаться в стороне от общего дела.

Чтобы эффективно противостоять эпидемии и поддержать экономику следует мобилизовать дополнительные ресурсы. Предлагаю создать республиканский Фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период. Думаю, что партия "Nur Otan" проконтролирует правильное расходование финансов на борьбу с коронавирусом в целом. Важно не оставить без поддержки ни одного человека, кто в ней нуждается ", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, для обеспечения прозрачности и подотчетности работы фонда было принято решение закрепить контроль за попечительским советом, в состав которого вошли известные общественные и государственные деятели, представители гражданского общества и молодежи. Для объективной работы и распределения средств фонда были сформулированы 10 принципов , в их числе:

- добровольность пожертвований и взносов;

- адресность (поддержка социальных групп, в силу возраста в большей степени подверженным риску заражения COVID-19, малоимущим казахстанцам, пострадавшим от коронавируса и испытывающим социально-экономические трудности);

- беспристрастность в оказании помощи;

- безналичная и бесконтактная помощь;

- деятельность фонда ограничена сроками действия ЧП в стране;

- целевое расходование средств фонда (административные, организационные расходы покрываются на основе безвозмездной помощи партии Nur Otan);

- экономичность и эффективность (соблюдение условия оптимального соотношения качества и стоимости товара на конкурентной основе при приобретении необходимых товаров);

- поддержка казахстанских производителей;

- четкое разграничение средств фонда и госбюджета;

- открытая и прозрачная деятельность фонда (отчетность в СМИ, размещение отчетов на сайте).

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