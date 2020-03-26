Определены 10 основных принципов общественного фонда Birgemiz

Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - На заседании попечительского совета общественного фонда "Birgemiz", учрежденного по инициативе Нурсултана Назарбаева, протоколом №3 от 23 марта 2020 года утверждены 10 основных принципов, которыми будут руководствоваться при организации поддержки нуждающихся в условиях борьбы с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

1. Добровольность пожертвований и взносов. Все пожертвования осуществляются представителями бизнеса исключительно на добровольной основе из личных средств. Отчисления от бюджетных организаций, а также из фонда заработной платы не принимаются.

2. Адресность. Прямая персональная поддержка будет оказана социально-уязвимым слоям населения (в силу возраста в большей степени подверженным риску заражения COVID-19, малоимущим казахстанцам, пострадавшим от коронавируса и испытывающим социально-экономические трудности). Категории уточняются. Помощь будет оказываться жителям крупных городов страны, где риск заражения выше.

3. Беспристрастность оказания помощи. Для исключения субъективных суждений и споров при определении списка получателей помощи фонд будет опираться на требования законодательства и официальные данные государственных органов (министерств и акиматов).

4. Безналичная и бесконтактная помощь. Все выплаты, транзакции, расчеты будут осуществляться только в безналичной форме, что обеспечит транспарентность и открытость расходования средств.

5. Ограниченность деятельности фонда по срокам. Деятельность фонда будет ограничена сроками действия чрезвычайной ситуации в стране в связи с распространением инфекции.

6. Целевое расходование средств фонда. Административные, организационные расходы будут покрыты за счет безвозмездной помощи партии "Nur Otan".

7. Экономичность и эффективность. Товары для наполнения социальных и гигиенических пакетов будут приобретены с условием оптимального соотношения качества и стоимости товара на конкурентной основе.

8. Поддержка казахстанских производителей. Закуп товаров для формирования социальных пакетов будет осуществляться только у казахстанских производителей, за исключением не производящихся в Казахстане товаров.

9. Четкое разграничение средств фонда и госбюджета. Помощь будет оказываться в виде натуральных социальных пакетов (продуктовая корзина), средств защиты (антисептики, маски, перчатки), безналичных выплат. Финансирование потребностей, которые покрываются из государственного бюджета, исключается.

10. Открытая, прозрачная деятельность фонда. Открытость и прозрачность деятельности фонда будет обеспечена через широкое информационное освещение с ежедневным брифингом ответственного лица от правления фонда, создание специального сайта для регулярного размещения отчетов о поступлениях и оказываемой помощи.

В общественном фонде также отметили, что контроль за соответствием деятельности организации его уставным целям будет осуществлять попечительский совет, в состав которого вошли известные общественные и государственные деятели, представители гражданского общества и молодежи. Расходование финансовых средств будет контролировать ревизионная комиссия.

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