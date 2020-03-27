Общественный транспорт Алматы будет работать до 19.00

Алматы. 26 марта. Kazakhstan Today - Общественный транспорт Алматы временно будет работать с 06.00 до 19.00, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы акима Алматы, мониторинг и анализ работы общественного транспорта, в том числе метрополитена, показал снижение пассажиропотока более чем на 70%.

Алматинским оперативным штабом по обеспечению режима чрезвычайного положения принято решение о сокращении времени работы городских маршрутов и метро. Таким образом, общественный транспорт в городе временно будет работать с 06.00 до 19.00", - сообщили в ведомстве.

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