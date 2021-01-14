Оклады соцработников повысят в Казахстане в 2 раза

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - В 2 раза вырастут должностные оклады соцработников в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане с 1 января 2021 года на 50% увеличены должностные оклады работников социальной сферы. В 2022 году должностные оклады вырастут на 25%, а в 2023 году - еще на 25%. На эти цели из государственного бюджета на предстоящие три года выделено порядка 95 млрд тенге, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения.

12 января текущего года в рамках заседания правительства РК было принято постановление "О внесении изменений в постановление правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий", согласно которому в течение трех лет предусмотрено повышение должностных окладов руководящего состава и основного персонала (социальные работники, педагоги, медицинские работники и так далее), осуществляющих свою деятельность в медико-социальных учреждениях (МСУ) стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания, временного пребывания и центрах занятости. В результате с 1 января 2021 года должностные оклады данных работников вырастут на 50%, в 2022 году - на 25% от текущего значения, в 2023 году - еще на 25%", - отметили в ведомстве.

В постановлении также предусмотрено повышение заработной платы для административного и вспомогательного персонала, работающего в МСУ стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания и временного пребывания путем изменения размера действующей доплаты с 30% от базового должностного оклада на 40% от должностного оклада.

Реализация данного вопроса позволит приблизить уровень оплаты труда работников социальной защиты к заработной плате работников сфер образования и здравоохранения, что будет способствовать сохранению кадров и оказанию качественных социальных услуг населению", - подчеркнули в МТСЗН.

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