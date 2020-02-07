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Опубликован список телефонов, используемых при мошенничестве с банковскими картами

06.02.2020, 19:27 4726
Опубликован список телефонов, используемых при мошенничестве с банковскими картами
Нур-Султан. 6 февраля. Kazakhstan Today - Столичные полицейские опубликовали номера телефонов, чаще всего используемых при мошенничестве с банковскими картами, передает Kazakhstan Today.
 

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает держателей банковских карт о мошенничестве через интернет-банкинг. Представляясь сотрудниками банков, мошенники сообщают клиентам о якобы подозрительных операциях по их картам. Звонки производятся с помощью различных программных обеспечений, которые позволяют дублировать любой номер. Для достоверности мошенники дублируют номера колл-центров банков. При беседе по телефону они умело выполняют роль сотрудника безопасности банка, подбирают термины, разговор ведут вежливо и убедительно. Когда мошенник понял, что человек на другом конце провода ему поверил, он под предлогом отмены транзакций выманивает ИИН и реквизиты платежных карточек. Когда мошенник получил все реквизиты, в ход идет Интернет: соучастник входит в личный кабинет, заказывает СМС-пароль на номер клиента. Когда на номер клиента поступает СМС-пароль, первый мошенник просит его продиктовать по телефону, так как все это время мошенники стараются не прерывать разговор. И когда соучастник получает доступ к личному кабинету, он меняет учетную запись так, чтобы у клиента не было возможности войти в личный кабинет. Далее преступники, получив полный доступ, совершают переводы через многочисленные счета и в итоге обналичивают за рубежом", - рассказали в пресс-службе полиции.

 
Ведомство опубликовало номера, которые чаще всего используют мошенники: 77273645155, +77772597777, +77772950777, +77172554440, +77772585777, +77273645151, +77272585444, +77772585989, +77152538445, +77772585333, 8-8000-800-819, 8-727-258-35-55, 8-8000-8000-59. 
 
Полиция призывает граждан быть бдительными, никому не сообщать реквизиты банковских карт и СМС-пароли, даже сотрудникам банка. 
 

Сотрудники банков никогда не звонят и не собирают персональные данные. В подобных случаях необходимо немедленно связаться с банком и заблокировать транзакции и карты, сообщить в полицию", - отметили в пресс-службе.

 
По ее информации, в конце прошлого года и текущем году более 200 человек подверглись мошенническим действиям, однако многие из них проявили бдительность и не дали себя обмануть.
 
В прошедшем году за интернет-кражи сотрудниками столичной полиции задержано 18 лиц, которые понесли уголовное наказание.
 

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