Организовавший беташар в режиме ЧП житель Тараза арестован

Тараз. 28 марта. Kazakhstan Today - К ответственности привлечен 30-летний житель областного центра, организовавший праздничное мероприятие беташар, передает Kazakhstan Today.

Он арестован на пять суток, сообщает Polisia.kz.

По словам начальника МПС УП города Тараза Мамытбекова, с тамадой, который вел беташар, сотрудники полиции провели профилактическую беседу и предупредили о недопущении подобных случаев в режиме ЧП.

Департамент полиции Жамбылской области предупреждает, что в период чрезвычайного положения граждане, игнорирующие установленные требования безопасности и подвергающие опасности здоровье населения, понесут соответствующее наказание. Сотрудниками управления полиции города Тараза ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по развлекательным заведениям в целях пресечения фактов нарушения режима работы в условиях чрезвычайного положения.

Всего с начала введения режима чрезвычайного положения сотрудниками полиции по области составлено 15 административных протоколов в отношении предпринимателей, нарушивших требования положений ЧП. Из них восемь человек оштрафованы, двое предупреждены и к пятерым применен вид административного наказания арест.

В отношении каждого нарушителя составлен административный протокол по статье 476 КоАП РК (Нарушение режима чрезвычайного положения).

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