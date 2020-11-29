Осадки ожидаются в субботу на большей части территории Казахстана

Нур-Султан. 28 ноября. Kazakhstan Today - В субботу на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, местами сильные (дождь, снег), лишь на западе и юго-западе погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель и усиление ветра, сообщает Казгидромет.

По прогнозу, сегодня в Акмолинской области местами ожидаются туман, метель, ветер до 15-20 метров в секунду, местами до 23-28 метров в секунду. В Жамбылской, Туркестанской, Карагандинской областях местами туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы могут достигать 23-28 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях прогнозируются местами туман, низовая метель, ветер до 15-23 метров в секунду, в Кызылординской области - местами гололед.

В Костанайской, Актюбинской областях - местами туман, низовая метель.

В Алматинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях также местами туман, гололед, в Алматинской области - местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

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