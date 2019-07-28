Останки трех человек обнаружили рабочие при строительстве дороги в Атырауской области

Атырау. 27 июля. Kazakhstan Today - Останки трех человек обнаружили рабочие при строительстве дороги Актобе - Атырау - Астрахань в Атырауской области, передает Kazakhstan Today.

Человеческие скелеты были найдены в карьере за аулом Куйген Жанаталапского сельского округа Курмангазинского района, откуда берут грунт для строительства дороги. Останки находились под холмом на глубине 10 метров на значительном расстоянии от кладбища, сообщили в пресс-службе национальной компании "КазАвтоЖол".

Представители подрядной организации "СинеМидасСтрой", которые занимаются строительством автодороги Актобе - Атырау - Астрахань, сразу же приостановили все дорожные работы на данном участке. Руководитель подрядной организации поручил перенести работы на другой карьер.

На место обнаружения скелетов выехала группа в составе представителей районного акимата, правоохранительных органов, общественных организаций и СМИ. По утверждениям местных жителей и аксакалов, никто не знал, что на данном участке находились старые захоронения.

К какому веку и к какой национальности относятся останки, еще неизвестно. После того как правоохранительные органы проведут все необходимые экспертизы, останки людей будут перезахоронены на кладбище вблизи населенного пункта", - отметили в компании.

При этом, как указывается в сообщении, работники, нашедшие останки, прежде чем поставить в известность руководство подрядной организации выложили снятое на мобильный телефон видео в социальные сети.

Аким района Кайрат Нуртаев провел беседу с рабочими карьера и, ознакомившись с деталями произошедшего, порекомендовал им в подобных ситуациях впредь сразу информировать руководство компании и районный акимат.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства