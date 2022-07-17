Открылся детский военно-патриотический лагерь "Жас сарбаз"

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - Для детей военнослужащих и гражданского персонала на базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Ботагоз" в Щучинске и учебно-тренировочного центра Центрального спортивного клуба Министерства обороны в Алматинской области начинают работу военно-патриотические детские лагеря "Жас сарбаз", передает KAZAKHSTAN TODAY.

На недельный летний отдых в Щучинско-Боровскую курортную зону прибыла группа ребят от 12 до 14 лет из отдаленных гарнизонов. В их числе - участники республиканских соревнований по различным видам спорта, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

В церемонии открытия первой смены военно-патриотического детского лагеря "Жас сарбаз" принял участие заместитель начальника Генерального штаба - начальник департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев.

В военно-патриотическом лагере "Жас сарбаз" вы не только отдохнете, приобретете друзей, но и получите новые знания и умения, необходимые будущим защитникам Отечества. Вы должны быть здоровыми, крепкими, подтянутыми и, конечно же, горячо любить свою Родину", - сказал, обращаясь к ребятам, генерал-майор Серик Бурамбаев.

В Год детей специалисты департамента воспитательной и идеологической работы совместно с Национальным военно-патриотическим центром Вооруженных сил и Центральным спортивным клубом подготовили насыщенную программу. Она включает культурно-досуговые и спортивные мероприятия, походы и экскурсии.

Подростки получат уроки ориентирования на местности и выживания в лесу, научатся устанавливать палатку из подручных материалов, готовить пищу в походных условиях.

На днях откроет свои двери военно-патриотический детский лагерь и в Алматинской области. Здесь для воспитанников также подготовлена насыщенная программа на две недельные смены. Для них будут организованы экскурсии по Алматы, посещение зоопарка и дельфинария, концерты, конкурсы и встречи с именитыми спортсменами-олимпийцами Центрального спортивного клуба.

Также запланирован выезд в учебно-тренировочный центр ЦСК в поселке Панфилово, где квалифицированные инструкторы проведут занятия по преодолению полосы препятствий, мастер-классы в веревочном парке, покажут упражнения на спортивных снарядах.

Как отмечают родители, активный отдых на природе дает положительные результаты. Подростки закаляются физически, учатся быть самостоятельными и развивают свой творческий потенциал.