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Открылся детский военно-патриотический лагерь "Жас сарбаз"

16.07.2022, 17:50 25771
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - Для детей военнослужащих и гражданского персонала на базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Ботагоз" в Щучинске и учебно-тренировочного центра Центрального спортивного клуба Министерства обороны в Алматинской области начинают работу военно-патриотические детские лагеря "Жас сарбаз", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На недельный летний отдых в Щучинско-Боровскую курортную зону прибыла группа ребят от 12 до 14 лет из отдаленных гарнизонов. В их числе - участники республиканских соревнований по различным видам спорта, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
 
В церемонии открытия первой смены военно-патриотического детского лагеря "Жас сарбаз" принял участие заместитель начальника Генерального штаба - начальник департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев.
 

В военно-патриотическом лагере "Жас сарбаз" вы не только отдохнете, приобретете друзей, но и получите новые знания и умения, необходимые будущим защитникам Отечества. Вы должны быть здоровыми, крепкими, подтянутыми и, конечно же, горячо любить свою Родину", - сказал, обращаясь к ребятам, генерал-майор Серик Бурамбаев.

 
В Год детей специалисты департамента воспитательной и идеологической работы совместно с Национальным военно-патриотическим центром Вооруженных сил и Центральным спортивным клубом подготовили насыщенную программу. Она включает культурно-досуговые и спортивные мероприятия, походы и экскурсии.
 
Подростки получат уроки ориентирования на местности и выживания в лесу, научатся устанавливать палатку из подручных материалов, готовить пищу в походных условиях.
 
На днях откроет свои двери военно-патриотический детский лагерь и в Алматинской области. Здесь для воспитанников также подготовлена насыщенная программа на две недельные смены. Для них будут организованы экскурсии по Алматы, посещение зоопарка и дельфинария, концерты, конкурсы и встречи с именитыми спортсменами-олимпийцами Центрального спортивного клуба.
 
Также запланирован выезд в учебно-тренировочный центр ЦСК в поселке Панфилово, где квалифицированные инструкторы проведут занятия по преодолению полосы препятствий, мастер-классы в веревочном парке, покажут упражнения на спортивных снарядах.
 
Как отмечают родители, активный отдых на природе дает положительные результаты. Подростки закаляются физически, учатся быть самостоятельными и развивают свой творческий потенциал.
 

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Пассажиры рейса Шымкент - Актау на сутки застряли в аэропорту

17.07.2022, 12:45 1351
Пассажиры рейса Шымкент - Актау на сутки застряли в аэропорту
Фото: unsplash.com
ШЫМКЕНТ. 17 ИЮЛЯ - Авиакомпания FlyArystan сутки переносила рейс из Шымкента в Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам пассажиров рейса Шымкент - Актау авиакомпании FlyArystan, изначально вылет должен был состояться 15 июля в 20.10. Вскоре его назначили на 02.50. По некоторым техническим причинам рейс снова перенесли, уже на 5 утра, пишет lada.kz
 
По приведенным данным, из 171 пассажира 70 человек сдали билеты обратно.
 
Уточняется, что после высказываний недовольств людьми на место прибыла полиция. Однако никаких действий стражи порядка не предприняли.
 

С пассажирами все же встретились представители авиакомпании. Они предоставили им талоны на еду на сумму 1800 тенге, а также места в гостинице", - сообщает издание.

 
Далее рейс Шымкент - Актау вновь перенесли на 23.50. 
 
В связи с многочисленными обращениями пассажиров в соцсетях по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan КГА МИИР РК и Авиационной администрацией Казахстана будет проведено соответствующее расследование.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье

17.07.2022, 09:49 5121
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье
НУР-СУЛТАН. 17 ИЮЛЯ - Погоду на большей территории Казахстана будет определять северо-западный циклон, в связи с чем пройдут дожди, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На севере, востоке синоптики прогнозируют сильные дожди, ожидаются гроза, град, усиление ветра, на севере, востоке - шквал, ночью и утром на севере - туман. 
 
Как сообщает РГП "Казгидромет", только на юге страны отрог антициклона по-прежнему сохранит погоду без осадков. Днем на юге ожидается пыльная буря. 
 
Днем на большей территории Алматинской, Жетысуской, Туркестанской, Атырауской областей, днем в Улытауской, Кызылординской, Жамбылской областях, на юге Актюбинской, Карагандинской областей ожидается сильная жара.
 
На большей территории Мангистауской области, на юге Атырауской области днем также сохраняется очень сильная жара. 
 
РГП "Казгидромет" предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности на большей территории Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областей, на юге Жамбылской, Мангистауской областей, в южной половине Костанайской области.
 

Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

16.07.2022, 20:30 20631
Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Алматы, Акмолинской, Жетысуской, Алматинской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 17 июля в Акмолинской области на севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью на севере, востоке ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на севере, востоке, юге области 15-20 метров в секунду.
 
В Нур-Султане 17 июля временами гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
17 июля днем на севере и востоке Жетысуской области ожидается сильная жара - 35-37 градусов. 
 
17 июля днем на юге и севере Алматинской области ожидается сильная жара - 35-37 градусов. 
 
В Алматы 17 июля днем ожидается сильная жара - 36 градусов.
 
17 июля днем на юге Актюбинской области сохраняется сильная жара - 35-38 градусов.
 
17 июля ночью на севере, днем на большей части Абайской области ожидается гроза. Днем на севере, западе области град, шквал. Ветер южный с переходом на северо-западный днем на севере, западе области 15-20, порывы 23 метра в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 35 градусов. 
 
17 июля ночью на северо-западе, севере, северо-востоке, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на северо-западе, севере, северо-востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на северо-западе, севере, северо-востоке области 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем 17 июля в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 40-42 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
17 июля на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 17-18 июля в Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность Днем 17-18 июля на юге региона ожидается очень сильная жара - 42 градуса. 
 
Днем 17-19 июля на юге Мангистауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем 17-19 июля на большей части региона сохраняется очень сильная жара - 40-45 градусов.
 
17 июля на западе, востоке, юге Павлодарской области ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 

Синоптики предупредили жителей ряда регионов о сильной жаре

15.07.2022, 21:22 48366
Синоптики предупредили жителей ряда регионов о сильной жаре
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане, Шымкенте, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской, Акмолинской, Актюбинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 16 июля в Атырауской области сохраняется сильная жара - 35-37 градусов, на юге области очень сильная жара - 40 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
16 июля днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара - 35-38 градусов. На юго-востоке, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
16 июля в северной половине Костанайской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью при грозе порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на севере, востоке области порывы 23 метра в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара - до 36 градусов, на юге области очень сильная жара - 40 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность. 
 
16-17 июля на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем на большей части области ожидается сильная жара - 41-43 градуса. 
 
В Шымкенте днем 16-17 июля ожидается сильная жара - 40 градусов.
 
16 июля ночью на западе, севере, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере, западе области ожидается сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на южный, на западе, севере области 15-20 метров в секунду. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность.
 
16 июля днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается ветер северо-западный, северный, порывы 15 метров в секунду. На юге области сохраняется сильная жара - 35-37 градусов.
 
В Нур-Султане 16 июля утром и днем ожидается гроза.
 
Днем 16 июля в Кызылординской области ожидается сильная жара - 43 градуса. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
16 июля днем на западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 18 метров в секунду. 
 
16 июля днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на западе области сильный дождь. На севере, западе, юге области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный, днем на севере, западе, юге области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем 16 июля в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. 16-18 июля ветер северо-восточный, сутки 16, днем 17-18 июля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. Днем на юге, западе, севере области ожидается сильная жара, 16 июля - 39 градусов, 17-18 июля - до 41 градуса. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 16-18 июля.
 

В Алматы ограничили скорость электросамокатов и изменили правила их аренды

15.07.2022, 20:49 49011
В Алматы ограничили скорость электросамокатов и изменили правила их аренды
АЛМАТЫ. 15 ИЮЛЯ - В связи с многочисленными жалобами жителей города на нерегулируемое движение электросамокатов и отсутствие конкретных правил их использования, в том числе парковки, акимат Алматы инициировал работу по регулированию деятельности сервисов по аренде электросамокатов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате были проведены встречи с представителями четырех крупнейших компаний, которые занимают 100% рынка аренды электросамокатов Алматы. В ходе обсуждений в интересах жителей города был заключен соответствующий меморандум для обеспечения безопасности участников дорожного движения в Алматы, сообщает пресс-служба акимата.
 
Согласно меморандуму, в городе скорость электросамокатов ограничивается до 25 км/ч с помощью приложений, ужесточаются возрастные требования - арендовать электросамокаты смогут только лица старше 16 лет.
 
Операторы также будут следить за тем, чтобы электросамокаты не находились в непосредственной близости у входов в метро, возле общественных зданий, на газонах, проезжей и пешеходной части. В городе также будут разработаны специальные парковки. До конца следующего года в городе планируется обустроить 3000 парковочных мест.
 
Новые правила вступят в силу в течение одного месяца с момента подписания меморандума - до 15 августа.
 

Новые авиамаршруты открываются между Казахстаном и Россией

15.07.2022, 18:45 51896
Новые авиамаршруты открываются между Казахстаном и Россией
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Российской Федераций проработан вопрос открытия двух новых маршрутов по направлениям Алматы - Красноярск и Нур-Султан - Красноярск, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Российская авиакомпания "Россия" начиная с 16 июля планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы - Красноярск с частотой 4 рейса в неделю по понедельникам, средам, четвергам и субботам, а также с 17 июля по маршруту Нур-Султан - Красноярск с частотой 3 рейса в неделю по четвергам, субботам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа SU-95, сообщает пресс-служба КГА МИИР РК.
 
В комитете подчеркнули, что открытие новых рейсов между Казахстаном и Россией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами.
 
Билеты доступны на официальном сайте авиакомпании.
 

В нацпарке "Колсай колдері" бурый медведь попал в фотоловушку

15.07.2022, 16:33 55421
В нацпарке "Колсай колдері" бурый медведь попал в фотоловушку
Фото: pexels.com
АЛМАТЫ. 15 ИЮЛЯ - В национальном парке "Колсай колдері" бурый медведь попал в фотоловушку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В объектив фотоловушки национального парка "Колсай колдері" попал бурый медведь. Видео было снято в марте этого года. В последние годы на территории национального парка медведи стали встречаться все чаще, и их численность увеличивается с каждым годом", - сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК. 

 
Отмечается, что сегодня в нацпарке насчитывается около 19-22 особей.
 
Тяньшанский бурый медведь занесен в Красную книгу Республики Казахстан.

 

Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в выходные

15.07.2022, 11:38 62111
Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в выходные
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 16-18 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На погоду большинства регионов Казахстана будет оказывать свое влияние южный циклон - пройдут дожди, 16 июля на северо-западе, 16-17 июля на севере, 17 июля на востоке республики прогнозируются сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града", - сообщили в РГП "Казгидромет". 

 
Отрог северо-западного антициклона в выходные дни обусловит погоду без осадков на западе и юге страны. На юге страны ожидаются пыльные бури. 
 
Основной фон температуры воздуха: днем на западе от +30 - +40 градусов, на северо-западе +25 - +40 градусов, на юго-западе +36 - +45 градусов, на юге +33 - +42 градусов, на юго-востоке +20 - +35 градусов, понижение на севере от +24 - +33 градусов до +20 - +30 градусов, в центре от +27 - +38 градусов до +23 - +33 градусов, на востоке от +21 - +33 градусов до +16 - +28 градусов.
 

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