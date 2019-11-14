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Открывшийся при библиотеке коворкинг-центр привлекает активных школьников города Акколя Акмолинской области

12.11.2019, 20:12 8020
Кокшетау. 12 ноября. Kazakhstan Today - Местом притяжения активных, креативных и неравнодушных к жизни своего города и района школьников является коворкинг-центр, действующий с декабря минувшего года в стенах Аккольской районной библиотеки имени Абая, передает Kazakhstan Today.
 
Учащиеся трех разных школ райцентра Арсений Гривастов, Линара Куанышбаева и другие, возможно, раньше даже и не знали друг друга. Теперь же их дружная команда (некоторые из ее представителей известны уже за пределами своего района) вместе обсуждает, а затем и воплощает в жизнь интересные школьные мероприятия, проекты. Но не только этим привлекает парней и девушек просторное светлое помещение места для их полезного и плодотворного досуга, сообщает Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики.
 

Многое изменилось в жизни подрастающего поколения и молодежи города Акколь с открытием коворкинг-центра. В немалой степени его появление "подогрело" интерес моих ровесников и ровесниц, а также мальчишек и девчонок помладше к библиотеке как таковой. Они стали больше читать, уделять внимание своему саморазвитию. Например, те книги, которых нет в домашней библиотеке, я могу взять для прочтения и изучения здесь, в центре. Сейчас как коворкинг-центр, так и библиотека в целом, являются отличной платформой для проведения каких-либо молодежных мероприятий. Здесь часто бывают пресс-конференции, турниры по настольным играм, другие различные мероприятия. В этих стенах очень удобно проводить свое время с целью изучения чего-либо", - отмечает ученик старших классов средней школы №1 имени П. Исакова Арсений Гривастов, занявший второе место на областном экологическом форуме в текущем году в номинации "Край мой любимый, Край мой родной" за свой видеорепортаж об истории города Акколь. 

 
Для плодотворной творческой работы в коворкинг-центре созданы все необходимые условия. Оформленное в современном дизайне, оно условно разделено на четыре зоны. В первой установлены компьютеры с доступом к высокоскоростному Интернету, есть возможность воспользоваться сканером, принтером и ксероксом. Во второй зоне, интерьер которой из-за огромной стеклянной стены напоминает кабинеты крупных бизнесменов из американских фильмов, можно собираться для проведения различного рода мастер-классов и дебатов. В третьей можно найти справочную и познавательную литературу. А четвертая оборудована уже как зона отдыха, с множеством настольных игр. Здесь имеется и WI-FI. 
 

В этих стенах мы имеем возможность проведения интересного для всех нас досуга. Мне нравится собираться с друзьями, обсуждать интересные идеи, результатами которых становятся интересные мероприятия. Также здесь хорошо готовиться к экзаменам. Очень уютное место", - говорит ученица 11 класса Аккольской средней школы № 3 имени Ж. Бектурова Линара Куанышбаева, обладательница второго места в номинации "Танцы и современная хореография" на Международном танцевальном конкурсе "Best of the Best" в городе Нур-Султан, проходившем в октябре этого года. 

 
Как отмечает РСК, "каждый день, проведенный в стенах коворкинг-центра, не похож на другой. У парней и девушек рождается множество новых идей, задумок. Все они, такие разные, едины в своем мнении в одном - от их ровесников и подрастающего поколения требуется быть социально-активными, по-настоящему неравнодушными патриотами своего родного края, страны". 
 

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