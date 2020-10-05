"Ответственная и благородная профессия": Байбек поздравил учителей

Нур-Султан. 4 октября. Kazakhstan Today - Бауырджан Байбек поздравил казахстанских учителей с профессиональным праздником, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые педагоги! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя!

Профессия педагога во все времена была не только одной из самых ответственных, но и самых благородных.

С первых дней Независимости развитие сферы образования, в которой трудятся более полумиллиона казахстанцев, является одним из основных приоритетов государственной политики страны.

Треть членов нашей партии - это учителя. Поэтому по инициативе Елбасы, лидера партии Нурсултана Абишевича Назарбаева в прошлом году был принят Закон "О статусе педагога". Уже с 1 января по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева заработная плата педагогических работников повысится на 25%.

В рамках предвыборных программ партии "Nur Otan" на ближайшие пять лет по каждому региону, городу и району также определены конкретные целевые индикаторы по повышению качества образования. Предусмотрены меры по строительству новых школ и детских садов, повышению квалификации учителей и др. Отдельное внимание уделено вопросам цифровизации учебного процесса.

Дорогие учителя! Нынешний год был полон новых вызовов, в том числе для сферы образования. Карантинные ограничения и последовавшее дистанционное обучение еще раз подчеркнули сложность и важность профессии педагога.

Спасибо вам за ваш труд! Желаю крепкого здоровья, успехов и благополучия", - написал Байбек на своей странице в Facebook.

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