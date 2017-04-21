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Пассажиров предупредили о возможном изменении времени вылета некоторых рейсов из аэропорта Астаны20.04.2017
  • Фото: ABilet.kz
Общество  12:23

Астана. 20 апреля. Kazakhstan Today - C 21 апреля по 7 мая в аэропорту Астаны может измениться время вылета некоторых рейсов, сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям АО "Эйр Астана".

В компании пояснили, что 7 мая 2017 года в Астане состоится военный парад, посвященный 25-летию образования Вооруженных сил РК, в связи с чем идет комплексная подготовка к этому масштабному мероприятию. Одной из составляющих парада является демонстрация авиационной техники сил воздушной обороны страны, передает Kazakhstan Today.

"В этой связи в период с 21 апреля по 7 мая вылет определенных рейсов рейсов из Астаны, Караганды и в Астану и Караганду может быть изменен по причине закрытия воздушного пространства в районе аэродромов", - добавили в авиакомпании.


Дополнительную информацию об изменениях можно получить в Центре бронирования и информации по телефонам +7(727) 2 44 44 77, +7(717) 2 58 44 77, + 7 702 702 44 77, а также на официальном сайте авиакомпании по ссылке: https://airastana.com/kaz/ru-ru/Moia-bron/Informatsiia-o-reisakh/Status-reisa. Кроме этого, пассажиры, оставившие контактные данные при бронировании, получат SMS-оповещения.
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