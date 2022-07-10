Пасти скот в заповедниках разрешили фермерам Мангистауской области

АКТАУ. 9 ИЮЛЯ - Фермеры Мангистауской области могут использовать в качестве пастбищ Устюртский и Кендерли-Каясанский заповедники, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Хабар 24.
В этом году в заповедниках благодаря весенним дождям выросло много травы. Кроме того, по словам руководителя управления сельского хозяйства Казбека Ташимова, будет продолжена работа по обеспечению скотоводов кормами.
В прошлом году на эти цели из местного бюджета выделили 2,1 млрд тенге. Это оборотные средства. Операторы, закрепленные за пятью районами области, на эти деньги вели закуп и доставку кормов из других регионов. Специалисты направили служебные письма в соседние области с просьбой разрешить у них сенокос. В этом году будет действовать такой же алгоритм", - сообщает телеканал.
Ранее синоптики прогнозировали, что в июле в районах Мангистауской и Кызылординской областей повторится засуха.
Сейчас ведутся переговоры. По предварительным данным, только в Западно-Казахстанской области предусмотрено около 30 тысяч гектаров на сенокос. А в нашей области есть Устюртский и Кендерли-Каясанский заповедники. Мы разъясняем крестьянам, что на этих территориях можно пасти скот. Фермеры проявляют к этому интерес", - рассказал Ташимов.
Напомним, в прошлом году в Мангистауской области выдался экстремально засушливый летний период, в результате пострадал ряд регионов на юге и западе страны. Из-за засухи и недостатка кормов массово погибал скот. В некоторых селах верблюдов и лошадей кормили размоченным картоном. В Минсельхозе признали, что не были готовы к засухе, хотя она была ожидаема.