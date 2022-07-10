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Пасти скот в заповедниках разрешили фермерам Мангистауской области

09.07.2022, 19:06 30846
Пасти скот в заповедниках разрешили фермерам Мангистауской области
АКТАУ. 9 ИЮЛЯ - Фермеры Мангистауской области могут использовать в качестве пастбищ Устюртский и Кендерли-Каясанский заповедники, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Хабар 24
 
В этом году в заповедниках благодаря весенним дождям выросло много травы. Кроме того, по словам руководителя управления сельского хозяйства Казбека Ташимова, будет продолжена работа по обеспечению скотоводов кормами. 
 

В прошлом году на эти цели из местного бюджета выделили 2,1 млрд тенге. Это оборотные средства. Операторы, закрепленные за пятью районами области, на эти деньги вели закуп и доставку кормов из других регионов. Специалисты направили служебные письма в соседние области с просьбой разрешить у них сенокос. В этом году будет действовать такой же алгоритм", - сообщает телеканал.

 
Ранее синоптики прогнозировали, что в июле в районах Мангистауской и Кызылординской областей повторится засуха. 
 

Сейчас ведутся переговоры. По предварительным данным, только в Западно-Казахстанской области предусмотрено около 30 тысяч гектаров на сенокос. А в нашей области есть Устюртский и Кендерли-Каясанский заповедники. Мы разъясняем крестьянам, что на этих территориях можно пасти скот. Фермеры проявляют к этому интерес", - рассказал Ташимов.

 
Напомним, в прошлом году в Мангистауской области выдался экстремально засушливый летний период, в результате пострадал ряд регионов на юге и западе страны. Из-за засухи и недостатка кормов массово погибал скот. В некоторых селах верблюдов и лошадей кормили размоченным картоном. В Минсельхозе признали, что не были готовы к засухе, хотя она была ожидаема.
 

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После взрыва на Тенгизе в отпуск отправили около 4 тыс. сотрудников

10.07.2022, 20:32 2091
АТЫРАУ. 10 ИЮЛЯ - Подрядная организация, проводившая испытания на месторождении Тенгиз, временно прекратила свою работу. В отпуск отправлено около 4 тысяч сотрудников, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

После инцидента работы были частично остановлены, рабочие отправлены по домам с учетом того, что эти дни будут оплачены. Была сформирована специальная комиссия для выяснения причин инцидента. Для нас это впервые. Компания придает большое значение правилам техники безопасности", - цитирует менеджера по производственным отношениям Гульмиру Бапанову lada.kz.

 
Сообщается, что компания "Сенимди курылыс" уже 30 лет является подрядчиком на Тенгизском месторождении и проводит строительные работы.
 

Один из пострадавших сейчас находится в реанимации областной больницы. В срочном порядке ему была проделана операция. У пациента 1996 года рождения, жителя Курмангазинского района, в результате взрыва были повреждены все внутренние органы, а также сломаны позвоночник и несколько ребер. Его состояние на сегодня очень тяжелое, - рассказал руководитель областного управления здравоохранения Асахан Байдувалиев.

 
По его словам, второму пострадавшему 1998 года рождения была оказана первая психологическая помощь. Работа психологов помогла молодому человеку выйти из шокового состояния. Сейчас он уже приходит в себя.
 
Третий пострадавший был доставлен в Жылыойскую районную больницу, однако на основании собственноручной расписки пациент выписан домой.
 
Напомним, 6 июля на месторождении Тенгиз произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, трое пострадали.
 

Казахстан ввел безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая

10.07.2022, 17:34 6471
Казахстан ввел безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - Казахстан с 8 июля открыл в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая, при этом специальный 72-часовой безвизовый транзитный режим для Индии и Китая прекратил свое действие, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно условиям безвизового режима, граждане Индии, Ирана и Китая смогут въезжать и находиться в Казахстане без визы сроком до 14 календарных дней с момента пересечения границы. Разрешены поездки по деловым, частным, туристическим и целям.
 

Важно отметить, суммарный срок пребывания в Казахстане по безвизовому режиму не должен превышать 42 календарных дня в течение каждого 180-дневного периода", - сообщает Комитет миграционной службы РК.

 
Нарушение условий влечет административную ответственность иностранца в виде:
 
- штрафа от 10 до 25 МРП,
 
- ареста до 15 суток,
 
- выдворения за пределы Республики Казахстан,
 
- запрета на въезд в РК в течение 5 лет (по решению суда).
 
Кроме того, иностранным гражданам запрещается осуществление трудовой и иной оплачиваемой деятельности в рамках безвизового режима. Для этих целей принимающей стороне необходимо заблаговременно оформить соответствующее разрешение на работу и визу в РК.
 

В Акмолинской области открылась мечеть

10.07.2022, 14:57 9496
Фото: Пресс-служба акима Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 10 ИЮЛЯ - В честь праздника Курбан айт в селе Родина Целиноградского района Акмолинской области открылась новая мечеть, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На торжественной церемонии открытия принял участие аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, главный имам ДУМК по Акмолинской области Куаныш Сабит, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр", - информирует пресс-служба акима региона.

 
Глава региона выразил благодарность руководителю агрофирмы "Родина", почетному гражданину Акмолинской области, почетному академику и профессору, меценату, герою труда Ивану Сауэру за внимание и заботу не только о бытовых, но и о духовных потребностях сельчан.
 
В праздничной обстановке имаму новой мечети вручены ключи от жилого дома и автомобиля.
 

Символично, что именно в этот благословенный день мы открываем мечеть здесь, в селе Родина. В Казахстане в добрососедстве и духовном единении проживают представители 18 конфессий, объединяющих более трех с половиной тысяч религиозных организаций, которые имеют возможность свободно исповедовать религию, развивать культуру и обычаи", - отметил аким области в приветственном слове.

 
Мечеть "Наубайулы Мукыш", построенная из современных строительных материалов за десять месяцев, вместимостью до 100 человек станет еще одной достопримечательностью в селе.
 
К слову, село Родина пристоличного района как образцовое по ведению хозяйства известно не только на всю страну, но и за ее пределами. В селе имеются все необходимые социальные, культурные и спортивные объекты.
 

Казахстанский павильон награжден Золотым знаком ВДНХ

10.07.2022, 14:18 10796
МОСКВА. 10 ИЮЛЯ - Павильон "Казахстан" награжден Золотым знаком Выставки достижений народного хозяйства за вклад в реставрацию и активную интеграцию в событийную повестку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров вручил Золотой знак руководителю торгово-выставочного павильона "Казахстан" Тамаре Бабаковой", - сообщает МИА "Казинформ".

 
Шогуров отметил, что награждение коллективов выставки проводится впервые с советского времени.
 

Мы решили не рвать эту традицию и учредили Золотой знак ВДНХ, который сегодня вручаем национальным павильонам", - добавил он. 

 
В беседе с представителями СМИ руководитель казахстанского павильона Тамара Бабакова рассказала, что день за днем павильон посещает все больше гостей. В будние дни - порядка 3-6 тысяч человек и в разы больше на выходные и праздники. 
 

На 9 мая это был практически рекорд всех павильонов на ВДНХ, нас посетили 32 тысячи гостей. Сегодня, в День национального гостеприимства и дружбы народов, мы ожидаем 35-40 тысяч посетителей. Люди идут не только посмотреть экспозиции, но и отведать блюда национальной кухни, принять участие в наших мастер-классах, узнать новое о нашей стране", - отметила Бабакова. 

 
В августе этого года в павильоне состоится открытие торговой площадки, где будет представлен широкий ассортимент товаров пищевой и легкой промышленности от отечественных производителей. 
 

Сегодня это многофункциональный комплекс, интересные экспозиции, большое количество посетителей и одно из центральных мест вечернего времени из-за уникальной архитектурной подсветки здания", - отметил заместитель руководителя департамента стратегического развития и управления территорией ВДНХ Игнат Жолобов.

 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

10.07.2022, 10:36 15581
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - На большей территории Казахстана синоптики прогнозируют дожди, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большей части РК пройдут дожди, в центре сильные. Ожидаются грозы, град, усиление ветра, в центре ночью и утром туман. И только на западе и юго-западе РК под влиянием антициклона сохраняется погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, а также в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем в воскресенье в Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях прогнозируется сильная жара.
 

В десяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

09.07.2022, 18:54 31601
В десяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - Грозы, дожди, шквальный ветер и сильная жара ожидаются завтра в большинстве регионов Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Только на западе и юго-западе РК под влиянием антициклона сохраняется погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
На юге и востоке Акмолинской области и в Нур-Султане завтра ожидается гроза, днем - северо-восточный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Ожидается гроза. 
 
На севере Карагандинской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на северо-востоке области туман. На севере, востоке области гроза, град. Ветер северо-восточный, с порывами до 15-20 метров в секунду. В Караганде завтра ожидается гроза.
 
На юге Павлодарской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, с порывами до 15-20 метров в секунду.
 
На юге Мангистауской области ожидается сильная жара до 38 градусов. 
 
В Атырауской области ожидается сильная жара до 37 градусов. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 
 
На севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный при грозе с порывами до 16 метров в секунду. 
 
На юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара до 35 градусов.
 
На юго-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, с порывами до 15-20 метров в секунду. 
 
На большей части Кызылординской области и в Кызылорде, на севере в пустынных районах Туркестанской, на юге Жамбылской, на западе Алматинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 

Накидки за 800 тысяч тенге: 13 акмолинцев оказались жертвой обмана массажных салонов

09.07.2022, 18:26 32356
Накидки за 800 тысяч тенге: 13 акмолинцев оказались жертвой обмана массажных салонов
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - Более 8 миллионов тенге вернули жителям Акмолинской области за массажные накидки, которые они приобрели по завышенной в разы стоимости в массажных салонах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Накидки по цене от 720 до 834 тысяч тенге в Казахстане продают различные фирмы, которые гастролируют по городам республики, приглашая на бесплатный массаж и презентацию японского массажного оборудования, сообщает комитет по защите прав потребителей Акмолинской области. 
 
По его информации, в прошлом году к ним обратились всего 4 человека, а в этом - уже 13. Все они просили оказать содействие в возврате денег за приобретенные массажные накидки. 
 

11 обратившимся потребителям было возвращено более 8 млн тенге, 2 обращения находятся на рассмотрении", - сообщили в комитете.

 
В комитете подчеркнули, что мошенники действуют изощренно. 
 

Презентация, как правило, проводится обычно в презентабельном месте, например, в ресторане. Приятным бонусом является проведение розыгрыша различных призов. При этом фирмы умалчивают о реальной стоимости товара, в случае отсутствия денег мгновенно оформляют на потребителя кредит. В помещении ресторана искусственно создается возбужденная атмосфера, шум, громкая музыка, оживление и в результате с презентации потребители уходят с оформленным кредитом на этот "чудо-товар" на сумму более миллиона тенге", - рассказали в ведомстве. 

 
Там подчеркнули, что на самом деле чудо-накидки, якобы произведенные в Японии, сделаны в Китае, а их стоимость в разы меньше оплаченной.
 
В комитете также рассказали, что делать, чтобы не столкнуться с неприятной ситуацией.
 

Если Вам позвонили и пригласили на презентацию, будьте бдительны, не берите с собой деньги и документы, не совершайте необдуманных покупок, не оформляйте кредитных договоров. И ни при каких условиях ничего не подписывайте, даже если это что-то безобидное вроде анкеты. Тем самым вы убережете себя от ненужных расходов и переживаний", - подчеркнули в комитете. 

 
Если человек все же приобрел массажную накидку сомнительного качества, у него есть право вернуть или заменить товар в течение 14 дней. 
 
Напомним, это уже не первый прецедент с массажными салонами, которые продают накидки по баснословной цене. В апреле этого года суд Западно-Казахстанской области вынес решение в пользу 14 потребителей, которым в салоне продали массажную накидку в качестве панацеи от всех болезней. Покупателям вернули денежные средства, а договоры купли-продажи признали недействительными. 
 

В Алматы временно перекроют движение по проспекту Абая

09.07.2022, 13:22 36521
В Алматы временно перекроют движение по проспекту Абая
АЛМАТЫ. 9 ИЮЛЯ - В Алматы в связи с дорожными работами временно перекроют движение на участке проспекта Абая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Движение по южной стороне проспекта Абая в восточном направлении от проспекта Алатау до улицы Кадырбекова будет полностью перекрыто с 08.00 1 июля до 06.00 12 июля, сообщили в управлении городской мобильности Алматы. 
 

Движение в восточном направлении от проспекта Алатау до улицы Кадырбекова будет осуществляться по одной полосе северной стороны проспекта Абая", - отметили в управлении. 

 
В ведомстве попросили жителей и гостей столицы корректировать свой маршрут заранее. 

Ранее сообщалось, что  Алматы изменятся схемы движения двух автобусных маршрутов. 
 

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